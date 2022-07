Augsburg

vor 16 Min.

Das arabische Restaurant Exotiko gibt es jetzt auch an der Haunstetter Straße

Das Restaurant Exotiko in der Frauentorstraße und der Haunstetter Straße wird nicht allein von Vegetariern und Veganern geschätzt.

Plus Nach der Filiale in der Frauentorstraße werden nun auch in der zweiten Exotiko-Filiale irakische Küche und Gerichte für Veganer geboten – aber mit einem Unterschied.

Von Sophie Sonntag

Seit Kurzem ist das Lokal an der Haunstetter Straße, das zuvor von der Schwarzen Kiste betrieben wurde, wieder geöffnet. Rushdi Najmeddin und seine Frau Evan haben dort das Exotiko eröffnet – es ist bereits ihre zweite Gastronomie in Augsburg. Im Exotiko werden typisch arabische und irakische Speisen wie Arayes, mit Fleisch gefüllte Pitabrote, oder der geschichtete Reiseintopf Makluba angeboten. Da es auch viele vegane Spezialitäten, wie "Avocado Fries" oder "Aubergine-Wrap" gibt, ist die Lokalität auch für Veganer eine Anlaufstelle.

