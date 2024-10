Das Aus der Verbrauchermesse afa scheint gekommen

Eigentlich wurde im Herbst stets bekannt, wann konkret die traditionsreiche Verbrauchermesse afa im kommenden Frühjahr in Augsburg zu Gast sein wird - und mit welchen thematischen Höhepunkten. Doch bislang gibt es keine entsprechenden Verlautbarungen. Die Nachfrage beim Veranstalter Afag, ob es 2025 trotz des Misserfolgs in diesem Jahr wieder eine afa geben wird, lässt dieser seit Monaten offen und beruft sich auf laufende Verfahren. Die bereits mehrfach geäußerte Vermutung, dass die afa keine Zukunft hat, erhärtet sich damit, je näher das Frühjahr rückt. Vor allem auch, weil die Messe Augsburg ein eigenes Format mit ähnlicher Stoßrichtung aufgelegt hat.

Die afa war schon längere Zeit nicht mehr so erfolgreich wie zu Beginn ihrer Karriere (bis zu 100.000 Besucher). Bei ihrer letzten Auflage im Frühjahr dieses Jahres musste die dann die bitterste Niederlage einstecken: Trotz neuen Konzepts und des Zusammenschlusses mit den erfolgreichen Formaten Immobilientage und Volt (E-Auto-Messe) blieb man räumlich stark verkleinert und mit knapp 20.000, teils enttäuschten Besuchern deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Augsburger Messe: Veranstalter äußert sich nicht zur Zukunft der afa

Seither wird diskutiert, ob die afa 2025 erneut an den Start gehen wird. Kurz nach Ende der Messe wurde der 7. bis 9. Februar 2025 als neuer Termin genannt. Man gab sich optimistisch, die afa wieder in die Erfolgsspur führen zu können. Doch daraus wird wohl nichts. Das Aus zeichnete sich bereits in den Wochen danach ab. Auf der Homepage der Afag wurde die afa aus dem Portfolio gestrichen - und ist es immer noch. Auch die eigene Internetseite ist vom Netz gegangen. Im Kalender der Messe Augsburg ist für 2025 kein entsprechender Termin vermerkt. Auf Nachfrage bei der Afag heißt es noch immer, man könne sich wegen laufender Verfahren und Verhandlungen nicht zum Thema äußern.

Stattdessen hat die Messe Augsburg ein eigenes Format erarbeitet, das an die afa erinnert: Die A\FAIR. Sie wird von 7. bis 9. März erstmals in Augsburg stattfinden und die Themen „Freizeit & Tourismus“, „Heim & Genuss“ sowie „Region & Heimat“ bespielen. Ihr schließen sich die bisher eigenständigen Messen Intersana sowie die Creativmesse an, aber auch die Immobilientage und die Volt, die zuletzt ein Bündnis mit der afa eingegangen waren. Bespielt wird das gesamte Messe-Areal. Man sei wegen der zugrundeliegenden Struktur der A\FAIR eine eigene Veranstaltung und keine Konkurrenz zur afa, betonte Messe-Chef Lorenz Rau bei der Vorstellung des Formats im Juni. Branchenexperten können sich aber aufgrund der Situation eine Wiederauflage der afa 2025 nicht vorstellen.