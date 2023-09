Das ausgepackte Turamichele wartet auf die Blumen am Perlachturm

In diesem Jahr wird am Fenster des Augsburger Perlach wieder Blumenschmuck installiert. Anders als im Vorjahr, der Ärger war damals groß.

Das Turamichele ist eine Institution in Augsburg. Es ist bei manchen Augsburgern fast schon so beliebt wie das Christkind. Sollte die Stadt nicht sorgsam mit der Figur umgehen, droht Ungemach. Dies war im Vorjahr der Fall: Das Turamichele, das seinen Kampf gegen das Böse austrägt, musste ohne Blumenschmuck auskommen, das Fenster am Perlachturm war nicht geschmückt. Städtische Ämter hatten sich damals um die Sicherheit gesorgt, das Problem war die Statik. Viele Besucher waren enttäuscht und schimpften auf die Stadt. Ein Jahr lang blieb nun Zeit, um darauf zu reagieren - und es gibt gute Nachrichten: Wenn das Turamichele am Wochenende im Einsatz ist, gibt es wieder Blumen am Fenster.

So trist sah es im Vorjahr beim Auftritt vom Turamichele aus. Foto: Michael Hörmann

Das Turamichele hat die Pause jedenfalls schadlos überstanden. Am Dienstag wurde die Figur von Mitarbeitern der Stadtwerke Augsburg ausgepackt. Das Prozedere ist bekannt: Das Herzstück des Turamichele-Festes am Samstag, 23. September, Sonntag, 24. September, sowie am Michaelitag, Freitag, 29. September, ist die Figurengruppe des Hl. Michael und Teufelsdrachen, die 1949 von Bildhauer Karl Hoefelmayr geschaffen wurde. An diesen drei Tagen erscheint das Turamichele von 10 bis 18 Uhr jeweils zur vollen Stunde in einem Fenster des Perlachturms. Mit jedem Glockenschlag der Turmuhr sticht der Heilige Michael auf den Drachen ein und damit siegt das Gute über das Böse, heißt es.

Die Historie Das Turamichele wird schriftlich erstmals in einer Familienchronik von 1616 erwähnt. Das ursprüngliche Figurenspiel soll jedoch bereits 1526 geschaffen worden sein. Nach Eingliederung der Reichsstadt Augsburg in das Königreich Bayern im Jahr 1806 wurde der alljährliche Brauch von der bayerischen Regierung verboten, da man das Schauspiel für albern und im Sinne der Aufklärung unwürdig hielt. 1822 ging es dann aber weiter.

Die Technik Das Figurenspiel funktioniert nicht von Zauberhand. Hinter dem Schauspiel am Turmfenster verbergen sich Mitarbeiter der Stadtwerke Augsburg : Sie öffnen den Vorhang, bringen die Figuren in Position und erwecken sie mit dem Drehen an einer Kurbel zum Leben.

Die Regieanweisung Bis heute gilt eine Verfügung des Oberbürgermeisters Klaus Müller aus dem Jahr 1953, wie beim Auftritt zu verfahren ist: "Zwei Minuten vor der vollen Stunde wird das Licht gelöscht, der Vorhang langsam aufgezogen, die Figur so weit ausgefahren, dass die Deichsel wieder eingefahren werden kann. Vorhang wieder schließen.

Die alten Figuren Lang, lang ist es her. Im Jahr 1616 schnitzte der Bildhauer Christoph Murmann bewegliche Gestalten, Uhrmacher Georg Marquart fertigte die mechanische Einrichtung. Das ist überliefert. Bis 1943 kamen sie zum Einsatz, in der Bombennacht im Februar 1944 brannte der Perlachturm aus, die Figuren wurden zerstört.

Ein Intermezzo 1946 erlaubte die amerikanische Besatzungsmacht den Turamichele-Brauch wieder. Anfangs waren zwei Schauspieler auf einem Holzpodest im Einsatz.

