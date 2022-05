Augsburg

vor 32 Min.

Das Autohaus Schwaba investiert Millionen in Neubauten

Das Unternehmen Schwaba wird an seinem Standort in der Donaustraße in Lechhausen die Werkstatt vergrößern.

Plus Das Unternehmen Schwaba konzentriert sich künftig auf vier Standorte. In Augsburg und Gersthofen wird gebaut. Das Center in Lechhausen wird aufgegeben.

Von Michael Hörmann

Die Firma Schwaba ist ein in der Region eingeführtes Autohaus. Vertreten ist das Unternehmen, das 450 Personen beschäftigt, mit einem Standort in Gersthofen und vier weiteren Niederlassungen im Stadtgebiet Augsburg. Hauptsächlich werden Audi und Volkswagen vertrieben. In den kommenden beiden Jahren stehen große Änderungen bei der Schwaba an: Aus fünf Standorten werden vier, das Autocenter in der Neuburger Straße in Lechhausen wird aufgegeben. Ein Betrag im mittleren zweistelligen Millionenbereich wird investiert.

