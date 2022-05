Augsburg

Das bietet der Fugger-Pavillon auf dem Rathausplatz den Besuchern

Der "Fuggerei next 500"-Pavillon auf dem Augsburger Rathausplatz wird am Freitag eröffnet.

Am Freitagabend eröffnet der Fugger-Pavillon auf dem Rathausplatz. In den nächsten Wochen gibt es ein großes Programm in Augsburg.

Von Fridtjof Atterdal

Noch ist der Fugger-Pavillon auf dem Rathausplatz nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Für die Medien hat Alexander Graf Fugger bereits die Türen geöffnet. Auf die Besucher wartet in dem hellen Holzbau eine Fotoausstellung, das Geheimnis, warum die Fuggerei seit 500 Jahren erfolgreich ist und ein spannender Blick in die Zukunft. 30 Bilder Erste Einblicke in den Fuggerei-Pavillon auf dem Augsburger Rathausplatz Foto: Silvio Wyszengrad Fuggerei-Pavillon auf Augsburger Rathausplatz eröffnet mit Festakt Eröffnet wird der "Fuggerei next 500"-Pavillon am Freitagabend mit einem Festakt im Goldenen Saal. Schirmherr ist UNIDO-Generalsekretär Gerd Müller. Für fünf Wochen bis zum 12. Juni soll dann in dem Pavillon die einzigartige Idee der 500-jährigen Fuggerei als älteste Sozialsiedlung der Welt im Mittelpunkt stehen. Dabei geht es aber nicht nur um die vergangenen 500 Jahre, sondern auch um die Zukunft der Idee, die hinter der Sozialsiedlung steht, betonte Alexander Graf Fugger. Man wolle den "Fuggerei-Code" in die Welt tragen und Menschen ermuntern, ihre eigenen "Fuggereien" zu gründen. Als Beispiele findet man im Pavillon Projekte im Modell, die gerade in Sierra Leone und in Litauen entstehen. Auf die Besucher des Pavillons wartet die kommenden fünf Wochen ein breites Programmangebot. Dabei gibt es Konzerte, Lesungen, aber auch verschiedene Diskussionsveranstaltungen, die alle etwas mit dem sozialen Gedanken hinter der Fuggerei zu tun haben. Lesen Sie dazu auch Augsburg Plus Weniger soziales Leben, weniger Einnahmen: So litt die Fuggerei unter Corona

