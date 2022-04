Der Aufbau der Mini-Fuggerei am Rathausplatz läuft

Ab dem 6. Mai erzählt der Holz-Pavillon fünf Wochen lang die Geschichte der Augsburger Fuggerei. Darüber hinaus gibt es ein vielseitiges Rahmenprogramm.

In großen Schritten geht es vorwärts am Augsburger Rathausplatz. Wo am vergangenen Mittwoch noch das Fundament gelegt wurde, steht zwei Tage später schon ein Holzpavillon. Die dazugehörigen Holzplatten werden mithilfe eines Krans befestigt, das Gelände direkt neben dem Augustusbrunnen ist weiträumig abgesperrt. Das Fuggereihäuschen im Großformat ist fünf Meter breit und acht Meter hoch. Bis Anfang nächster Woche soll der Außenbau abgeschlossen sein - ein Teil des Pavillons wird dann drei Meter über der Erde schweben. Begehbar wird er dann allerdings noch nicht sein, denn bis zum 5. Mai geht es an den Innenausbau für die Ausstellung, also etwa die Elektrik, wie Astrid Gabler von den Fuggerschen Stiftungen auf Anfrage mitteilt.

Fünf Wochen lang bleibt der Pavillon auf dem Rathausplatz. Foto: Michael Kienastl

Jubiläum der Augsburger Fuggerei: prominente Gäste werden erwartet

Anlässlich des 500. Jubiläums der Augsburger Fuggerei wird der Pavillon aus Holz ab 6. Mai fünf Wochen lang nicht nur die Geschichte der ältesten Sozialsiedlung weltweit erzählen. Eine Ausstellung, Diskussionen und ein vielseitiges Rahmenprogramm werden den Blick auch darauf lenken, was Stiftungen bewirken können und wie die Idee hinter der seit 500 Jahren funktionierenden Stiftung in die Welt getragen werden könnte. Im Rahmen des Programms werden prominente Gäste wie Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, Skirennläufer Felix Neureuther und Schauspielerin Jutta Speidel erwartet.