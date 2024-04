Augsburg

vor 32 Min.

"Das braucht Geduld": Wann zieht wieder Leben in der Karolinenstraße ein?

Plus Die Karolinenstraße wird bis Herbst saniert, um sie wieder attraktiver zu machen. Aktuell ist die Vermarktung von Läden schwierig. Makler sind dennoch zuversichtlich.

Von Andrea Wenzel

Der Gehsteig ist aufgerissen, Bauzäune versperren den Weg und auf der Straße tummeln sich deshalb neben Rad- und Autofahrern, der Straßenbahn und Baustellenfahrzeugen nun auch Fußgänger: Die Sanierungsarbeiten in der Karolinenstraße sind weiter in vollem Gange. Noch bis Herbst werden die Gehsteige verbreitert und ein neues Pflaster verlegt. Das soll die Aufenthaltsqualität steigern, künftig auch Außengastronomie ermöglichen, die Straße attraktiver machen und ihr neuen Schwung verleihen. In der Maßnahme sehen Händler wie Makler die große Chance, dem aktuell von Leerständen gezeichneten Straßenzug zu alter Stärke zu verhelfen. Doch dafür brauche es Geduld, sind sie sich einig. Wie Fachleute die Lage einschätzen.

Aktuell, so lautet die einhellige Meinung, seien die Umbauarbeiten nicht nur für Passantinnen und Passanten ein Hindernis, sondern auch, wenn es darum geht, neue Mieter für leer stehende Ladenlokale zu gewinnen. "Die vielen Leerstände ziehen niemanden an. Wo niemand ist, will auch kein anderer hin. Es bräuchte daher dringend jemanden, der den Anfang macht und andere mitzieht", sagt Nicole Eidel, Inhaberin des Traditions-Schmuckgeschäfts an der Ecke zum Perlachberg. Womöglich könnte mit Zwischennutzungen wie Pop-up-Stores eine zeitnahe Belebung erzielt und Anreize für neue Mieter geschaffen werden. Eine weitere Hoffnung ruht auf dem Supermarkt (Edeka), der im ehemaligen Pustet-Gebäude einziehen wird und als Magnet wirken könnte. Allerdings ist die Eröffnung erst für Ende 2025 geplant.

