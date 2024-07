Das Naturfreibad in Haunstetten zieht auch Volleyballer an

Das Haunstetter Naturfreibad ist besonders in Augsburg. Es war als ursprünglich städtisches Bad vor Jahren von der Schließung bedroht. Seit März 2011 wird es vom Verein Naturfreibad Haunstetten betreut. Auch die BRK-Wasserwacht-Ortsgruppe Haunstetten übt in und am Badesee.

Viele hunderte Stunden ehrenamtlicher Arbeit steckten die Mitglieder des Vereins über die letzten Jahre in die Pflege und Sanierung der Anlage, wie die Uferstreifen-Pflege, die Aufstockung des Wasserwacht-Wachturms, die Reparatur der Brücken oder in neuen Sand für das Beachvolleyball-Spielfeld auf der Freibadanlage, wie viele Fotos auf der Internetpräsenz verraten. So können Johanna, Andrew, Paul und John die besondere Atmosphäre im Bad an einem nicht so überlaufenen Abend wochentags bei einem Spiel „20ies gegen 60ies“ alt gegen jung beim Beachvolleyball genießen.

Der Kiosk auf dem Freibadgelände wird seit 2019 vom Naturfreibadverein selbst betrieben, dort kann man ohne Badeeintritt zu Gast sein. Freiwillige stemmen Kassendienst und Aufsicht im Bad. Eintrittspreise und Überschuss aus der Gastronomie dienen dem Erhalt des Bades.

Das Naturfreibad Haunstetten ist in der Freibadesaison bis Ende September täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, außer bei schlechtem Wetter. Kassenschluss ist um 19 Uhr. Die Familienkarte kostet acht Euro, vier Euro zahlt ein Erwachsener, drei Euro sind es bei Kindern.