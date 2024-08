Ausbildungsstart: Wenn die Lehre zum Sprungbrett wird

Leon Achatz ist ein junger Mann. Der 18-Jährige lebt in Mühlhausen (Kreis Aichach-Friedberg) und pendelt zur Arbeit nach Augsburg. Der angehende Fleischer rückt am Montag ins zweite Lehrjahr, drei Jahre dauert seine Ausbildung insgesamt. Er habe bereits mit zwölf Jahren beschlossen, diesen Beruf zu ergreifen. Ein Praktikum habe ihn in seinem Wunsch bestärkt. „Mir gefällt der Beruf“, sagt der Auszubildende im Beisein von Firmenchef Peter Happacher. Der 60-Jährige führt die Metzgerei im Stadtteil Spickel. Ihn freut es, „wenn junge Menschen Fleischer werden möchten“. Dass es für Handwerksbetriebe schwierig sei, geeigneten Nachwuchs zu finden, stehe außer Frage, so Happacher. Ausbildungsplätze im Verkauf seien noch weniger begehrt als in der Produktion. Dass sich der Einsatz für motivierte Auszubildende lohne, hat Happacher im eigenen Betrieb erlebt. Ein junger Mann auf Afghanistan hat sich zu einer wichtigen Kraft im Unternehmen entwickelt.

