Das planen das Murdock's und O'Sullivan's zum St. Patrick's Day

Aus zwei Gründen steht zum St. Patrick's Day die "Party" in den Irish Pubs Murdock's und O'Sullivan's nicht im Vordergrund.

Seit zwei Jahren konnte der Gastronom James Murdock wegen Corona keinen St. Patrick's Day mehr in seinen Lokalen feiern. Dieses Jahr soll es anders sein. Sowohl in seinem Lokal Murdock's am Roten Tor als auch im O'Sullivan's in Pfersee soll am Donnerstag, 17. März, und am Samstag, 19. März, gefeiert werden. Aufgrund der Corona-Situation als auch des Krieges in der Ukraine stehe die "Party" aber nicht im Vordergrund. Murdock wird einen Spendentopf für die Ukraine aufstellen. Reservierungen für die Abende nimmt er auf der Homepage entgegen. (ziss)