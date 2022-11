Augsburg

12:00 Uhr

Das sagen Testesser über die vegane Woche der Augsburger Uni-Mensa

An der Uni-Mensa in Augsburg wurde eine Woche lang nur vegan gekocht.

Plus Eine Woche lang gab es ausschließlich veganes Essen in der Uni-Mensa. Freiwillige Testesser berichten von ihren Erfahrungen. Ihr Urteil hat etwas bewirkt.

Von Rasmus Blasel Artikel anhören Shape

Thomas Stiele hat während der veganen Woche länger gebraucht, um sich für ein Gericht in der Uni-Mensa zu entscheiden. Normalerweise bedient er sich am Asia-Stand, wo regelmäßig vegetarisches Essen angeboten wird. Doch in dieser besonderen Woche hatte Stiele, der gerade seinen Bachelor in Sozialwissenschaften schreibt, eine größere Auswahl an Gerichten. Denn während der "Vegan Taste Week" in der Uni-Mensa Augsburg wurde eine Woche ausschließlich mit pflanzlichen Zutaten gekocht. Wie kommt das bei Studierenden an?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen