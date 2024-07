Das Stadtwerke-Kundencenter am Hohen Weg bleibt dauerhaft zu

Die Stadtwerke wollen ihr Kundencenter am Hohen Weg, das sie im vergangenen Herbst für den direkten Kundenverkehr vorübergehend geschlossen haben, bis auf Weiteres nicht wieder für Kundschaft öffnen. Das Personal im Kundencenter im Stadtwerke-Gebäude soll schwerpunktmäßig weiterhin für die Kundenbetreuung via Telefon und Mail eingesetzt werden. Wer den persönlichen Kontakt sucht, soll nun dauerhaft ins Kundencenter am Königsplatz kommen, sei es für Fragen zum Nahverkehr oder für Energie-/Versorgungsthemen. Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer Nauerz sagte, die Lösung habe sich in den vergangenen Monaten bewährt. „Wir wollen den Königsplatz zur zentralen Kontaktstelle ausbauen.“

Wartezeiten und Zahl der Anfragen gingen nach oben

Die Stadtwerke hatten sich im Herbst zur Schließung entschlossen, nachdem die Anzahl der Anfragen aufgrund der Energiekrise und wegen des Deutschlandtickets explodierte und die Stadtwerke - wie auch andere Versorger - aufgrund der sich ändernden Gesetzgebung mit Preisbremsen mit dem Versand von Abrechnungen ins Schleudern kamen. Zeitweise bildeten sich lange Warteschlangen am Hohen Weg. Mit der Schließung erging der Appell an die Kundschaft, Anfragen vor allem telefonisch oder per Mail zu stellen, um die Effizienz zu erhöhen. Inzwischen werde der Großteil des Kundenkontakts auf diesem Wege abgewickelt - wenn Kunden ihre Angelegenheiten ohnehin nicht ganz selbstständig übers Kundenportal im Internet regeln. „Diejenigen, die noch reinkommen, werden weniger. Durchs Deutschlandticket und die Vergleichsportale im Internet wird alles digitaler“, so Nauerz. Sollte sich die Energiekrise nicht wieder zuspitzen, rechne man damit, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Mit der Verlagerung ist kein Personalabbau im Bereich der Kundenbetreuung geplant, so die Stadtwerke. Wenn absehbar ist, dass es mehr Kundenanfragen gibt, etwa bei Preisanpassungen im Energiebereich oder Tariferhöhungen im Nahverkehr, werde man die Belegschaft am Königsplatz verstärken, um persönlich ohne große Wartezeiten beraten zu können.

Abrechnungsberg ist inzwischen großteils abgetragen

Die Stadtwerke erklärten, dass die große Welle an Abrechnungen im Nachgang zur Energiekrise inzwischen abgearbeitet sei. So gut wie alle Privatkunden hätten inzwischen ihre Endabrechnungen, wobei es nach wie vor Einzelfälle gebe, in denen es hake. „Der Stapel wird jeden Tag geringer, wobei auch wieder neue Rechnungen dazukommen“, so Nauerz. Grund seien etwa im Nachhinein geänderte Vorschriften. Man sei auch nach wie vor damit beschäftigt, die Dezemberhilfe aus dem Jahr 2022 (Aussetzung des Dezember-Abschlags für Gas- und Fernwärmekunden) endabzurechnen. Der Bund habe Erleichterungen gewährt, die technische Umsetzung aber an die Versorger abgewälzt, so Nauerz.