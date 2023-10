Stadtwerke schließen Kundencenter wegen langer Warteschlangen

Die swa wollen die Kapazitäten für die Bearbeitung von Anrufen und Mails erhöhen, indem sie das Kundencenter schließen. Momentan häufen sich Anfragen zum Thema Energie.

Die Stadtwerke schränken die Möglichkeiten, sich zu Energiefragen persönlich beraten zu lassen, drastisch ein. Zuletzt, so berichtete eine Kundin unserer Redaktion, sei sie zwei Stunden in der Schlange im Kundencenter am Hohen Weg gestanden, um eine Frage zu ihrem neuen Stromabschlag beantwortet zu bekommen.

Die Stadtwerke bestätigen, dass es wegen der diversen Änderungen bei Strom, Gas und Fernwärme und dem Deutschlandticket zu hoher Nachfrage beim Kundenservice gekommen sei. Zuletzt gingen wieder Massenbriefe an Kunden raus, die über die neuen Abschlagshöhen wegen der zum Oktober geänderten Preise informierten. Entsprechend gab es auch Rückfragen. Die Stadtwerke reagieren, indem sie das Kundencenter am Hohen Weg ab Donnerstag ganz schließen, um so mehr Kapazitäten für die Beratung am Telefon und via Mail zu gewinnen. Hier habe es Schwierigkeiten bei der Erreichbarkeit bzw. einen Rückstau in der Bearbeitung gegeben. „Wir wollen uns auf die Kontaktmöglichkeiten konzentrieren, die für den Kunden einfach sind und eine raschere Bearbeitung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleisten“, sagt Christina Sahlmann, Leiterin des Stadtwerke-Kundenservice.

Kundenservice der Stadtwerke ist wochentags ab 8 Uhr erreichbar

Anfragen zum Thema Energie werden laut Stadtwerken vorübergehend vornehmlich telefonisch oder schriftlich entgegengenommen. Das Kundencenter am Königsplatz bleibt montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr geöffnet und soll vor allem für Fragen zum Nahverkehr genutzt werden. Telefonisch sind die Stadtwerke unter Telefon 0821/6500-6500 von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar. (skro)