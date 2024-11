Das Winterland eröffnet im Schneegestöber

Es ist seit einigen Jahren Usus: Die Hüttenlandschaft Winterland eröffnet die Zeit der Weihnachtsmärkte in Augsburg. Am Donnerstag fiel im abendlichen Schneegestöber der Startschuss vor der City-Galerie am Willy-Brandt-Platz. Die mehrwöchige Veranstaltung endet an Silvester mit einer Party. Geöffnet ist das Winterland täglich von 11 bis 24 Uhr. Ausnahmen: An Heiligabend ist bis 14 Uhr geöffnet, an den Weihnachtsfeiertagen ab 14 Uhr. An Silvester zur Party wird Eintritt verlangt.

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Winterland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtsmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis