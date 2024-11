Diese Weihnachtsmärkte gibt es 2024 in der Stadt Augsburg

Auf dem Augsburger Rathausplatz und vor der City-Galerie werden aktuell die größten Weihnachtsmärkte der Stadt aufgebaut. Noch dauert es zwar etwas bis zur Eröffnung, aber Termine und Höhepunkte der einzelnen Veranstaltungen stehen fest. Hier ein Überblick über das weihnachtliche Angebot in Augsburg.

Alle Christkindlmärkte 2024 in Augsburg in der Übersicht

Rathausplatz: Den größten Christkindlesmarkt der Stadt gibt es jedes Jahr auf dem Rathausplatz in der Innenstadt. Eröffnet wird er am Montag, 25. November, um 18 Uhr. Ein Höhepunkt ist wie immer das Engelesspiel, das am Eröffnungstag, am 23. Dezember und von diesen beiden Terminen abgesehen jeden Freitag, Samstag und Sonntag um 18 Uhr zu sehen ist - auch wenn es dieses Jahr etwas anders ausfallen wird, weil das Rathaus aktuell saniert wird. Während des Christkindlesmarkt, der bis 24. Dezember, 14 Uhr, dauert, treten immer wieder Musikgruppen auf.

Moritzplatz: Als Teil des „großen Christkindlesmarkts“ findet die Kinderweihnacht am Moritzplatz statt. Die Hexe Leckermaul, ein Kasperltheater und ein Karussell zählen zu den Höhepunkten. An den Montagen findet jeweils von 15 bis 17 Uhr eine Backaktion statt, an der sich Kinder beteiligen dürfen.

Willy-Brandt-Platz: Vor allen anderen Weihnachtsmärkten, am 21. November, startet vor der City-Galerie das Winterland. Es dauert bis 30. Dezember. Es gibt mehrere Hütten mit kulinarischem Angebot, gefeiert werden kann drinnen und draußen. Im Riegele Bierstadl findet jeden Tag von 18 bis 24 Uhr eine Après-Ski-Party statt, es gibt die Möglichkeit zum Eisstockschießen und zum Poker- und Roulette-Spiel. Auch für Weihnachtsfeiern stehen die Hütten zur Verfügung.

Zeugplatz: Vor dem Augsburger Zeughaus gibt es auch dieses Jahr die „Augsburger Weihnachtsinsel“, einen kleinen, alternativen Weihnachtsmarkt, auf dem vor allem Kunsthandwerk und Handarbeiten angeboten werden. Geöffnet ist er jeweils an den Adventswochenenden, Start ist am Freitag, 29. November, abends. Ab dann ist jeweils freitags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. In einem beheizten Zelt gibt es begleitend ein Kulturprogramm, der Eintritt hierzu ist frei.

Diese Weihnachtsmärkte gibt es 2024 in den Augsburger Stadtteilen

Göggingen: Auch im Hof des Kurhauses wird es wieder weihnachtlich. Der Gögginger Weihnachtsmarkt findet von 29. November (ab 17 Uhr) bis 1. Dezember (bis 20 Uhr) statt, geöffnet ist freitags von 17 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 20 Uhr. Am Nikolaustag, 6. Dezember, kommt um 17:30 Uhr der Nikolaus, am 7. Dezember schaut er um 16 Uhr vorbei.

Im Hof des Gasthauses Settele findet zum zweiten Mal der Haunstetter Wintermarkt statt. Auch ein Programm für Kinder ist dort geboten. Foto: Peter Fastl

Haunstetten: Im Hof des Gasthauses Settele findet dieses Jahr zum zweiten Mal der Haunstetter Wintermarkt statt. Termine sind am 28. und 29. Dezember und von 3. bis 6. Januar jeweils von 16 bis 21 Uhr. Hier soll auch noch nach den Feiertagen ein Höhepunkt geschaffen werden, um die Menschen zusammenzubringen. Es gibt verschiedene kulinarische Stationen, Stockbrot, Pferdekutschfahrten und ein Programm für Kinder. Bands und DJs treten auf.

Oberhausen: Der traditionelle Adventsmarkt auf dem Helmut-Haller-Platz findet am Samstag, 30. November, und am Sonntag, 1. Dezember, statt.

Hammerschmiede: Zum elften Mal gibt es in der Hammerschmiede einen Weihnachtsmarkt. Er eröffnet am Freitag, 29. November, und dauert bis Sonntag, 1. Dezember. Geöffnet ist freitags von 17 bis 22 Uhr, samstags von 16 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Hier verkaufen Firmen und Vereine aus dem Stadtteil Weihnachtsartikel, an den Samstagen und Sonntagen werden Christbäume verkauft. Sonntags um 15.30 Uhr gibt es Live-Musik.

Hochzoll: Auch im Stadtteil Hochzoll gibt es wieder einen Adventsmarkt. Er findet von 29. November bis 1. Dezember zwischen Heilig-Geist-Kirche und Holzerbau statt und dauert jeweils von 16 bis 20 Uhr.

Der Oberhauser Adventsmarkt findet auch 2024 auf dem Helmut-Haller-Platz statt. Foto: Klaus Rainer Krieger

Kriegshaber: Eine lebende Weihnachtskrippe, ein Besuch des Nikolaus und ein ökumenischer Gottesdienst sind Teil des Rahmenprogramms für den Adventsmarkt Kriegshaber, der am 30. November ab 15.30 Uhr im Park vor St. Thomas in der Rockensteinstraße stattfindet. Veranstaltet wird er von der Arge Kriegshaber.

Jakobervorstadt: Am Freitag, 29. November, findet ab 18 Uhr das Christbaumfest des Stadtteilvereins Jakober Vorstadt e.V. statt. Start ist mit einer ökumenischen Adventsandacht in der Jakobskirche, danach schmücken Kindern den Baum vor der Kirche. Der Abend klingt mit einem Treffen im Gemeindesaal von St. Jakob aus. Dazu gibt es Blasmusik.

