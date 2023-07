Augsburg

06:00 Uhr

Debatte um AfD: Im Stadtrat ist die Partei die Außenseiter-Fraktion

Plus Augsburgs CSU-Spitze geht in der Debatte um eine Zusammenarbeit mit der AfD auf maximale Distanz. Um das durchzuhalten, wird man im Stadtrat aber genau rechnen müssen.

Von Stefan Krog

Mit einer gewissen Regelmäßigkeit gibt es im Sitzungssaal des Augsburger Rathauses eine sich wiederholende Szene. Wenn der Stadtrat darüber abstimmt, welche Ratsmitglieder in den Aufsichtsrat von städtischen Unternehmen wie den Stadtwerken entsandt werden, stimmt die AfD prinzipiell dagegen. Fraktionschef Andreas Jurca begründet dann immer kurz, dass es nicht gegen die Personen gehe, sondern dass man dagegen protestiere, dass die AfD bei den Aufsichtsratsmandaten prinzipiell nicht berücksichtigt wird. Der Protest wird zur Kenntnis genommen, dann geht es weiter. Diese Szenen zeigen, dass die AfD eine Außenseiterrolle im Augsburger Stadtrat hat - auch wenn die AfD-Stadträte nicht mehr ganz so isoliert wirken wie noch vor einiger Zeit.

Wo Ämter via Wahl vom Augsburger Stadtrat zu vergeben sind, bekommt die AfD keinen Raum

Im Augsburger Rathaus haben sich CSU, Grüne, Sozialfraktion und Bürgerliche Mitte zu Beginn der Ratsperiode darauf verständigt, nicht mit der AfD zu kooperieren. Die AfD, die bei der Wahl 2020 mit 6,6 Prozent die viertstärkste Partei war und eine vierköpfige Fraktion bildet, ist gemäß Proporz in den Ausschüssen vertreten, ebenso im Ältestenrat. Doch wo Ämter via Wahl aus dem Stadtrat heraus zu vergeben sind, etwa bei Ausschussvorsitzenden oder in Aufsichtsräten, da bekommt die AfD bislang keinen Raum. Es gibt auch keine gemeinsam abgestimmten Anträge und es wird nicht groß miteinander geredet - wobei in letzter Zeit auffiel, dass sich bei entsprechender Gelegenheit durch die Sitzordnung einzelne CSU-Stadträte durchaus auch mit AfD-Räten austauschen.

