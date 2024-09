Ihr Protest richtet sich gegen den Wahlausgang im Osten

Knapp 100 Personen haben am Samstagnachmittag in der Augsburger Innenstadt gegen Faschismus demonstriert. Anlass für die Aktion war der Ausgang der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Der Wahlerfolg der AfD sei ein Alarmsignal, hieß es bei der Protestveranstaltung. Die Teilnehmer trafen sich am Königsplatz und zogen in einem Marsch zum Rathausplatz. Die Demonstration wurde von einem größeren Aufgebot der Polizei begleitet. Bereits am Mittwoch gab es eine vergleichbare Aktion.

Die Veranstalter hatten am Samstag mit mehr Teilnehmern gerechnet. Sie hatten jedenfalls bei der Stadt Augsburg eine höhere Zahl an Demonstranten genannt. Organisator war das Soli-Netz. Es handelt sich um einen bundesweiten Zusammenschluss von Arbeitern, Arbeitslosen, Frauen, Migranten und Jugendlichen. (möh)