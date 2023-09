Augsburg

Der Aufbau für die Herbstdult in Augsburg ist in vollem Gang

Am Samstag, 30. September, beginnt die Herbstdult in Augsburg.

Von Michael Hörmann

Am Samstag legt das Freilichtkaufhaus zwischen Jakobertor und Vogeltor los. Was es dieses Mal an Neuheiten gibt.

Die Dult gehört zu Augsburg wie der Christkindlesmarkt und der Plärrer. Zweimal im Jahr öffnet das Freiluftkaufhaus zwischen Jakobertor und Vogeltor in der Jakobervorstadt. Der Aufbau für die Veranstaltung läuft. Der Straßenzug ist mittlerweile nur noch für Anlieger befahrbar. Am Samstag, 30. September, beginnt die Herbstdult. Sie dauert bis Sonntag, 8. Oktober. Geöffnet ist täglich von 10 bis 19 Uhr. 21 Bilder "Einkaufsstraße im Freien": Die Augsburger Dult hat wieder geöffnet Foto: Silvio Wyszengrad Offiziell eröffnet wird die Dult am Samstag um 10.30 Uhr von Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle. Das städtische Marktamt, das zum Wirtschaftsreferat gehört, kümmert sich um die Organisation der Dult. Das Marktamt hat insgesamt 125 Markthändler zugelassen. Die Dult ist mit über 1000 Metern die längste Freiluftkaufstraße in Augsburg. Die Erfahrungen aus früheren Jahren zeigen, dass die Dult vor allem an Sonntagen zum Ziel vieler Besucher wird. Geöffnet ist die Dult auch am Feiertag (Dienstag, 3. Oktober). Viele Besucher sind Stammkunden auf der Dult in Augsburg Viele Händler sind seit vielen Jahren mit von der Partie. Zur Kundschaft zählen viele Stammgäste. Für manchen ist der Kauf eines Gürtels, von Socken oder eines Gemüsehobels ein Muss auf der Dult. Doch es gibt wie immer auch einige Neuheiten. Dazu gehören Entscheidungswürfel, Kreuze, Schlüsselanhänger und personalisiert erstellte Produkte aus Holz an einem Stand. Apfel-, Frucht -, Mischsäfte, Obstbrände, Liköre, verschiedene Sorten an Marmeladen sind im Angebot eines anderen Händlers. Neu ist zudem ein Asia Imbiss. Für Kinder steht wieder ein Karussell im Bereich des Vogeltors bereit. Im Schulhof der Elias-Holl-Volksschule (Obere Jakobermauer 18) wird ein barrierefreier Toilettencontainer aufgestellt. Außerdem steht am Vogeltor ein Toilettenwagen für Besucherinnen, Besucher und Beschicker bereit. Auf der Linie 1 fahren Busse statt der Straßenbahn Die Stadt empfiehlt Besuchern die Anfahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr. Allerdings gibt es eine Einschränkung. Die Haltestelle am Jakobertor ist ausnahmsweise nicht mit der Tram zu erreichen. Es fahren zwischen Königsplatz und Lechhausen gegenwärtig Ersatzbusse. Für Autofahrer stehen Parkmöglichkeiten in der City-Galerie zur Verfügung. Lesen Sie dazu auch Augsburg Plus Ideen gesucht: Wie lässt sich die Jakobervorstadt schöner gestalten?

