Der „Bürgermeister“ der Fuggerei nimmt Abschied

Es war ein stilvoller Abschied, verbunden mit einem herzlichen Willkommen: Anlässlich des Wechsels in der Leitung der Fuggerschen Stiftungen fand am Mittwochabend in der Fuggerei eine Feier mit 200 geladenen Gästen statt. Der langjährige Administrator Wolf-Dietrich Graf von Hundt wurde verabschiedet. Sein Nachfolger Daniel Hobohm wurde vorgestellt. Nach 26 Jahren Tätigkeit zieht sich Graf von Hundt zum Jahresende zurück, Hobohm übernimmt ab Januar 2025 die Leitung. Redner würdigten die Arbeit des Administrators. Graf von Hundt war Geschäftsführer der Fuggerei. Mitglieder der Familie Fugger versahen ihn mit einem anderen Titel. Der 61-Jährige sei „Bürgermeister“ der Fuggerei gewesen. Würde man Bewohner fragen, würden sie eine weitere Amtszeit begrüßen.

Icon Vergrößern Die Fuggerei ist weltweit bekannt. Foto: Michael Hochgemuth Icon Schließen Schließen Die Fuggerei ist weltweit bekannt. Foto: Michael Hochgemuth

Graf von Hundt lebte mit seiner Familie in der Fuggerei. Mit Bewohnern der Sozialsiedlung war er stets im Austausch. Als er vor 26 Jahren begann, gab es vier Computer in der Fuggerei, erinnert sich der Administrator: „Und man fragte sich, ob der Neue überhaupt einen Computer braucht.“ Heute agiert die Fuggerei als innovatives Unternehmen. Forstwirtschaft bleibt eine wichtige Einnahmequelle. Auch in Windkraft wurde investiert. In die Ära des Geschäftsführers fielen weitreichende Entscheidungen. Eintritt wurde erhoben. Nicht zur Freude aller, wie von Hundt sagte: „Das ärgert noch immer viele Augsburger.“ Die Fuggerei eröffnete Museen und gilt als große Touristenattraktion in Augsburg.

Abschied in der Fuggerei: Graf von Hundt zeigt menschliche Größe

Die Entwicklung zeigt die Handschrift des Administrators, sagten die Festredner. Oberbürgermeisterin Eva Weber, Annette Noffz vom Verband Deutscher Wohltätigkeitsstiftungen, Maria Theresia Gräfin Fugger von Glött und Senioratsvorsitzender Alexander Erbgraf Fugger-Babenhausen nannten von Hundt einen Netzwerker und verlässlichen Partner mit viel Humor, den zudem eine besondere Höflichkeit auszeichnet. Graf von Hundt korrigierte diese Einschätzung: „Ich weiß, dass ich mitunter Frust hatte und sehr launisch bin.“ Familie und Mitarbeiter hätten diese Stimmungsschwankungen hautnah erlebt. Daher sage er seiner Ehefrau Pia ein großes Dankeschön, um den Dank mit einem Wortspiel zu untermauern: „Sie hat für die Familie ein hundsgemütliches Zuhause geschaffen.“

Abschied in der Fuggerei: Gottesdienst in der Fuggereikirche

Die Wohnung in der Fuggerei verlässt die Familie, Graf von Hundt wird künftig als Unternehmensberater agieren. Wichtig sei ihm der Glaube, betonte der Familienvater: „Daher war der Gottesdienst zu meiner Verabschiedung sehr schön.“ In der Fuggereikirche St. Markus fand eine Messe mit Pfarrer Jacek Wyrwich statt.

Icon Vergrößern Bei einer Feier wurde Wolf Dietrich Graf von Hundt (Mitte) verabschiedet. Foto: Michael Hochgemuth Icon Schließen Schließen Bei einer Feier wurde Wolf Dietrich Graf von Hundt (Mitte) verabschiedet. Foto: Michael Hochgemuth

Die Fuggerschen Stiftungen sind ein Zusammenschluss aus neun privaten Stiftungen aus dem 16. Jahrhundert, darunter acht gemeinnützige und eine Familienstiftung. Ihre bekannteste Stiftung ist die Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt. Die Stiftungen werden vom Familienseniorat geleitet, während die operative Verwaltung durch die Stiftungs-Administration erfolgt. Seit 1537 gibt es in der Fuggerei auch Verwalter, deren Rolle sich im Laufe der Zeit zum Administrator mit erweiterter Verantwortung entwickelt hat. Heute trägt der Administrator die geschäftsführende Verantwortung bei den Fuggerschen Stiftungen. Zu seinen Kernaufgaben zählt die Finanz- und Vermögensverwaltung. Er ist zudem für die bauliche Entwicklung und das Zusammenleben in der Fuggerei zuständig.