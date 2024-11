Der Bundestagswahlkampf wird vorverlegt

Nach dem am Mittwochabend bekannt gewordenen faktischen Aus der Ampel-Regierung bereiten sich die Augsburger Bundestagskandidaten auf einen vorgezogenen Wahlkampf vor. Wie berichtet, will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Januar die Vertrauensfrage im Bundestag stellen - bekommt er keine Mehrheit, was erwartbar ist, stehen Neuwahlen an, womöglich bereits im März. Der Wahlkampf, so die Augsburger SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr, werde spätestens mit dem Stellen der Vertrauensfrage in zwei Monaten beginnen.

