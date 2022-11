Der Christbaum auf dem Augsburger Rathausplatz ist da

Der "Christbaum für Alle" stammt dieses Jahr aus Stadtbergen. Die Standinhaber auf dem Christkindlesmarkt freuen sich, dass es nach zwei Jahren endlich wieder losgeht.

Der Augsburger Christkindlesmarkt kann langsam kommen, der Baum steht auf dem Rathausplatz. Mitglieder der Berufsfeuerwehr Augsburg stellten den Christbaum bei sonnigem Wetter sicher auf. Mit etwa 18 Metern Höhe ist der "Christbaum für Alle" vier Meter höher als sein Vorgänger. Wie jedes Jahr handelt es sich bei dem 35 Jahre alten Baum um eine Spende. Diesmal stammt er von einer Familie aus Stadtbergen.

Brigitte Schrey ist eine der Passantinnen und Passanten, die das Spektakel am Montag beobachtet haben. Den Christkindlesmarkt habe die 81-Jährige während der zweijährigen Corona-Pause sehr vermisst: "Ich freue mich, endlich wieder mit Freunden durch die Reihen der Buden zu gehen." Etwas Weihnachtsstimmung verspüre sie beim Anblick des Baumes auch.

Augsburger Christkindlesmarkt: Standinhaber sind voller Vorfreude

Ähnlich sieht es bei den Inhaberinnen und Inhabern der Stände des Christkindlesmarkt aus. Dieser Tage richten sie ihre Stände ein und treffen letzte Vorbereitungen. Steigende Preise, Energiekrise und Personalmangel machen es den Betreiberinnen und Betreibern in der Vorbereitung auf den Christkindlesmarkt schwer, sagen sie. Trotzdem schaut Paul-Dieter Kranz mit Zuversicht auf den Christkindlesmarkt. Kranz verkauft auf dem Augsburger Christkindlesmarkt in der dritten Generation Krippenspiele. Von Holz- und Kunststofffiguren bis zu der dazugehörigen Technik ist an seinem Stand alles dazu zu finden. Der 65-Jährige glaubt fest, die Menschen aus der Region Augsburg freuten sich, dass der Christkindlesmarkt wieder stattfindet. "Wir sind aber auch auf die Besucher aus den Nachbarländern angewiesen. Ohne sie ist der Umsatz nicht derselbe", betont Kranz.

21 Bilder Der "Christbaum für Alle" wird auf dem Rathausplatz aufgestellt Foto: Silvio Wyszengrad

Gisela Aprill vom Schokofrüchtestand hofft darauf, dass nicht nur die Standbesitzerinnen und -besitzer, sondern eben auch die Besucherinnen und Besucher dazu bereit sind, zur Normalität zurückzukehren. Sie habe zwar Verständnis für die Menschen, die aufgrund der Krise jetzt sparen müssen. Aber weniger Besucherinnen und Besucher wären für die Standinhaberinnen und -inhaber eine "Katastrophe", sagt die 21-Jährige. Auch der Schokofrüchtestand habe sich an die Lage angepasst und verwendet dieses Jahr LED-Lampen zur Beleuchtung. Trotz mancher Sorge bleibt für die meisten Standinhaber und -inhaberinnen die Hauptsache, dass der Christkindlesmarkt dieses Jahr wie gewohnt stattfindet. Am Montag, 21. November, um 18 Uhr soll die Eröffnungsfeier inklusive Engelspiel stattfinden und zusammen mit dem "Christbaum für Alle" ein Licht in die dunkle Zeit der Krise bringen.

Lesen Sie dazu auch