Augsburg

vor 33 Min.

Der Christkindlesmarkt macht da weiter, wo er vor Corona aufgehört hat

So kennt man den Christkindlesmarkt in Augsburg. Im Jahr 2022 soll er in altbekannter Form stattfinden. Wegen Corona war er in den Jahren 2020 und 2021 ausgefallen.

Plus Oberbürgermeisterin Eva Weber verspricht ein Fest in Augsburg mit Eröffnungsfeier, Engelesspiel und einem Rathausplatz mit vielen Ständen. Energiekrise gefährdet die Austragung nicht.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Für die Händler am Augsburger Christkindlesmarkt war es eine bittere Enttäuschung. Drei Tage vor der geplanten Eröffnung kam die Absage der Veranstaltung. Ministerpräsident Markus Söder zog im November 2021 die Reißleine. Wegen Corona wurden sämtliche Weihnachtsmärkte in Bayern verboten. Die Stadt Augsburg hatte zuvor tagelang um die beliebte Veranstaltung am Rathausplatz gerungen, kam am Nein aus München aber nicht vorbei. Sämtliche Stände mussten abgebaut werden. Für 2022 laufen nun ebenfalls wieder die Vorbereitungen. Auftakt soll am Montag, 21. November, sein. Der Markt endet traditionell am 24. Dezember um 14 Uhr. Wird es dieses Jahr klappen?

