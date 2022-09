Augsburg

06:00 Uhr

Der Färberturm im Textilviertel wird zum wichtigen Begegnungsort

Plus Der historische Färberturm im Augsburger Textilviertel ist einer der letzten in Deutschland. Wie er nun als Veranstaltungsort genutzt wird.

Von Johannes Kapfer Artikel anhören Shape

In den Färberturm ist Leben zurückgekehrt. Wie einst flattern bunte Stoffbahnen im Wind. Das Wahrzeichen des Augsburger Textilviertels auf dem Gelände der ehemaligen Kammgarn-Spinnerei war 2018 nach einer jahrzehntelangen Phase des Leerstands und des stetigen Verfalls renoviert worden und 2020 in die Hände der Bürgeraktion Textilviertel übergeben worden. Als eine der wenigen Bedingungen wurde vonseiten der Stadt Augsburg gefordert, dass der Färberturm von da an regelmäßig für Veranstaltungen und als Begegnungsort genutzt wird. Diese Bedingung haben Matthias Hefele, der Vorsitzende der Bürgeraktion Textilviertel, und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter, in seinen Augen nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen.

