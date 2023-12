Augsburg

Der Augsburger Flughafen hat ein neues Restaurant

Seit Kurzem gibt es am Augsburger Flughafen wieder ein Restaurant. Was angeboten wird und was für den Sommer geplant ist.

Der Augsburger Flughafen ist seit einigen Tagen um einen Mieter reicher: Im ehemaligen Restaurant "Triebwerk" hat Familie Innerhofer das gastronomische Angebot am Airport neu belebt. Auf der Speisekarte stehen südtiroler, bayerische und italienische Gerichte. Im Sommer soll eine weitere Attraktion dazu kommen. Restaurant-Inhaber Franz Innerhofer und sein Team sind bezüglich Gastronomie erfahren. Viele Jahre führten Sie das Hotel Ludwigshof am See bei Mühlhausen - inklusive eines Restaurants. Ende des Jahres wird das Hotel aufgegeben, dann konzentriert sich Innerhofer auf sein neues Restaurant am Flugplatz. Seit rund zwei Wochen läuft dort der Betrieb. Auf der Speisekarte stehen Spezialitäten aus Südtirol, Bayern und Italien. "Von Schlutzkrapfen, Spinatnocken, Schweinebraten, Lasagne bis zu Nudelgerichten ist alles dabei", so Innerhofer. Fast täglich biete er im "Triebwerk- Südtiroler Speckstube" eine neue Speisekarte. Das bringe Abwechslung. Große Dachterrasse des Augsburger Flughafen-Restaurants wird im Sommer geöffnet Noch hat das Restaurant leicht eingeschränkte Öffnungszeiten. Sonntag und Montag ist Ruhetag. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr. Mit der Zeitumstellung im Frühjahr sollen die Öffnungszeiten dann erweitert werden. Dazu wird die große Dachterrasse mit Blick über die Start-und-Lande-Bahn ins Konzept aufgenommen. Schon jetzt kommt das Restaurant laut Innerhofer gut an. "Es empfiehlt sich, für die Abendstunden zu reservieren", sagt er. Lesen Sie dazu auch Bildergalerie Plus Rundgang in Bildern: So sieht es am Augsburger Flughafen aus

