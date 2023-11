Augsburg

Der Flughafen Augsburg soll Standort für Lufttaxis und Drohnen werden

Plus Ferienflieger sollen in Augsburg nicht mehr abheben, dafür Flugfahrzeuge der Zukunft. Zudem gibt es etwas Neues. Geschäftsführer Hartwig über Zukunft und Image des Flughafens.

Von Andrea Wenzel

Seit Augsburg Airways 2005 in die Insolvenz schlitterte und der Passagierlinienverkehr eingestellt wurde, ist es um den Flughafen Augsburg still geworden. Was genau vor Ort los ist, weiß kaum noch jemand. Der Flughafen, bei dem die Stadt Augsburg alleinige Gesellschafterin ist, verschlinge Geld, hört man viele unken, bringen würde er dagegen kaum etwas - außer Fluglärm. Das Image hat enorm gelitten, das weiß auch Maximilian Hartwig, seit 2022 Geschäftsführer der Augsburger Flughafen GmbH. Dabei seien viele Vorurteile so nicht richtig. Der Flughafen habe sich durchaus entwickelt, spüle Millionen in die Stadt und habe Potenzial, zu wachsen. Dies beginne mit der Neueröffnung eines Restaurants noch in diesem Jahr und setze sich mit den Plänen fort, Zukunftsfelder der Luftfahrt zu erschließen. Bis Ende 2026 läuft Hartwigs Vertrag. So lange will er noch einiges bewegen.

Dass der Flughafen in die Jahre gekommen ist, ist bei einem Ortsbesuch nicht zu übersehen. "Es gibt durchaus einen ordentlichen Sanierungsbedarf und Investitionsstau", sagt Hartwig. Dazu müsse, wolle man den Flughafen zukunftssicher aufstellen, weiteres Personal rekrutiert werden. Diese Aufgaben, die aus den Jahren zuvor aufgelaufen sind, abzuarbeiten, seien viel Arbeit, aber kein Grund, an der Zukunftsfähigkeit des Flughafens zu zweifeln. Schon jetzt hätte sich vieles positiv entwickelt. Mit Airbus Helicopters (Wartung, Instandhaltung und Trainingsakademie), Flugschulen, Rundflugunternehmen und einer erfolgreichen Geschäftsreiseluftfahrt sei viel Bewegung auf dem Areal. Pro Jahr werden rund 50.000 Flugbewegungen gezählt. Dazu komme der Airpark, in dem mehrere luftfahrtaffine Unternehmen ansässig sind. Damit sei das nördliche Areal voll belegt, derzeit arbeiten rund 350 Menschen vor Ort. Ziel ist es, weitere Unternehmensansiedlungen umzusetzen, beispielsweise aus der Luftrettung. "Das ist ein spannender Bereich, an dem wir dran sind", erzählt Hartwig.

