Der Führerscheinumtausch geht in die heiße Phase

In den kommenden Wochen dürfte auf das Augsburger Bürgeramt - zusätzlich zu den Vorbereitungen für die vorgezogene Bundestagswahl - viel Arbeit zurollen: Bei dem seit Jahren laufenden verpflichtenden Umtausch von alten Papierführerscheinen läuft am 19. Januar 2025 eine gewichtige Frist aus. Bis dahin müssen in der nach Jahrgängen gestaffelten Umtauschaktion auch die letzten Jahrgänge (Geburtsjahr 1971 oder später), die noch einen Papierführerschein (graues oder rosafarbenes Dokument) haben, auf den neuen EU-Führerschein im Scheckkartenformat umgestiegen sein. Wer danach bei einer Verkehrskontrolle erwischt wird, riskiert eine Verwarnung in Höhe von zehn Euro. Das Bürgeramt rechne nun mit einem „größeren Ansturm“, so Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU).

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Führerschein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis