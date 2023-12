Ulrich geht "auf Reisen": Prozession zum Abschluss eines Jubiläums

Ein Jahr lang feierte das Bistum Augsburg seinen Patron Ulrich, diese Woche gibt es noch einmal mehrere Veranstaltungen. Dazu kommt auch ein Gast aus Wien.

Er ist ein Kirchenmann, der trotz seines Todes im Jahr 973 bis heute sehr lebendig ist: der heilige Ulrich, einst Bischof von Augsburg. Bevor das Jahr ausklingt, wird das Bistum ihn noch einmal hochleben lassen, denn am 28. Dezember jährt sich die Bischofsweihe des Heiligen zum 1100. Mal. Aus diesem Anlass geht der Ulrichsschrein am Mittwoch, 27. Dezember, auf eine kleine Reise, zudem kommt Besuch aus Wien.

Der Bistumsheilige war von 923 bis 973 Bischof in Augsburg, um ihn ranken sich viele Legenden und unter den Gläubigen wird Ulrich bis heute verehrt. Der Bischof starb am 4. Juli 973, also vor 1050 Jahren. Das Bistum Augsburg hatte beschlossen, diesen Anlass gemeinsam mit dem Jubiläum der Bischofsweihe das ganze Jahr über zu feiern: Im Sommer gab es ein großes Fest auf dem Rathausplatz sowie Wallfahrten. Nun, da das eigentliche Datum der Bischofsweihe näher rückt, steht der Höhepunkt des Jubiläumsjahrs bevor.

Ulrichsjubiläum: Lichterprozession von St. Ulrich zum Augsburger Dom

Bischof Bertram Meier wird am Mittwoch, 27. Dezember, im Rahmen der Vigil um 17.30 Uhr die Ulrichskerze in der Basilika St. Ulrich und Afra anzünden, ihr Licht wird dann an die Kerzen der Gläubigen weitergegeben. Kurz vor 18 Uhr soll eine Lichterprozession von der Ulrichsbasilika zum Augsburger Dom starten, was freilich auch vom Wetter abhängig ist. Sollte es so stürmisch bleiben, denkt das Bistum über Alternativen nach, ab 15 Uhr wird es am Mittwoch dazu nähere Informationen auf der Homepage (www.bistum-augsburg.de) geben. Im Rahmen der Prozession wird der Ulrichsschrein, der sich normalerweise in der Krypta der Ulrichsbasilika befindet, zum Dom getragen.

Weiter geht das Fest am Donnerstag, 28. Dezember, mit einem Pontifikalamt um 16 Uhr im Dom. Besonders stolz ist das Bistum, dass Papst Franziskus aus diesem Anlass einen päpstlichen Gesandten nach Augsburg schickt: es ist Kardinal Christoph Schönborn, der Erzbischof von Wien. "Schon aus meiner Zeit im Vatikanischen Staatssekretariat kenne ich Kardinal Schönborn persönlich und weiß, dass sich in seiner Person zwei Anliegen treffend verbinden: die missionarische Kirche und die Sorge um Europa", sagt Bischof Bertram Meier. Im Anschluss an das Pontifikalamt wird das Fest dann etwas "weltlicher": Die Stadt richtet zum Jubiläum einen Festakt im Goldenen Saal des Rathauses aus. Gastredner ist Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, der sich mit dem Thema „Ein Europa für die Menschen“ beschäftigt. Beides - Gottesdienst und Festakt - wird unter anderem live auf der Homepage des Bistums übertragen.

Das Bistum Augsburg habe mit dem Jubiläum versucht, "der Stadt Augsburg das Evangelium zu zeigen", hatte Bischof Bertram am Ende der Ulrichswoche betont. Mit dem kalendarischen Jahr geht nun auch das kirchliche Festjahr zu Ende. Bischof Ulrich aber wird als Bistumspatron in den Herzen der Gläubigen bleiben ... (nip)

