"Der Nedo" verlässt das Il Gabbiano und eröffnet eigenes Restaurant

Plus Nedo Sipic gilt als Institution in Augsburgs Gastronomie. Nun schlägt der 50-jährige Kroate, den einige sogar für den Chef im "Ill Gabbiano" hielten, einen neuen Weg ein.

Für Gäste und Kollegen war er schlicht "der Nedo". Tausende Menschen sind ihm begegnet, der Kroate gilt als Institution in Augsburgs Gastronomie. Kein Wunder: 13 Jahre lang arbeitete Nedo Sipic im Il Gabbiano als Kellner. Weil der groß gewachsene Mann stets im Lokal anzutreffen war, hielten ihn nicht wenige Menschen lange Zeit für den Chef. Das Il Gabbiano wurde und wird jedoch von der Familie Babic geführt - auch nach dem Umzug vom Predigerberg zum Moritzplatz im Sommer 2020. Nedo Sipic zog mit. Nun geht der 50-Jährige aber eigene Wege: Er eröffnet selbst ein Lokal. Die Familie spielt dabei eine zentrale Rolle.