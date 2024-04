Der wilde Wein an der Hindelanger Straße muss jetzt weg

Nachbarn hatten sich dafür eingesetzt, dass die Hecke bleiben darf. Ein Rentner hegt und pflegt den Bewuchs seit 30 Jahren. Wie die Stadt argumentiert.

Der Einsatz der Nachbarn hat nichts geholfen - der Wilde Wein in der Hindelanger Straße muss weg. Wie berichtet, hegt und pflegt ein Rentner die grüne Hecke seit 30 Jahren. Jetzt hat die Stadt entschieden, dass der Bewuchs Fußgänger gefährden könnte und verlangen, dass er entfernt wird.

"Ich habe am Samstag den Brief von der Stadt bekommen, dass ich den Wein jetzt entfernen soll", berichtet der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Die Stadt habe angedroht, sonst den Wein auf seine Kosten zu entfernen, so der Rentner weiter. "Über 30 Jahre lang hat sich kein Mensch für meinen Wein interessiert, und jetzt spielen sie verrückt", sagt er. Er werde jetzt seinen Gärtner beauftragen, die Mauer freizuschneiden.

Nachbarn hatten sich bei der Stadt für die Hecke eingesetzt und argumentiert, dass dort im Sommer viele Insekten und Wildbienen ein Zuhause fänden. Unter anderem hatten sie gehofft, bei der Grünen Bürgermeisterin Martina Wild eine Befürworterin der Mauerbegrünung zu finden. Doch weder die untere Naturschutzbehörde noch die Bauverwaltung hatten ein Einsehen.

Die Stadt schreibt auf Anfrage, derzeit stelle der noch kahle Stamm keine Verkehrsgefährdung dar, was sich aber im Sommer bei ungehindertem Wachstum der Pflanze ändern werde. Daher halte die Stadt an der Forderung zum Rückschnitt fest. Der Rückschnitt müsse erfolgen, bevor die Bepflanzung zu weit in den Gehweg ragt. Derzeit würde ein Schnitt des Stammes auch keine Kleintiere oder nistende Vögle stören, so die Stadt weiter.