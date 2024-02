Augsburg

Eine Mauer mit wildem Wein wird in Hochzoll zum Streitfall

Plus Seit 30 Jahren hegt und pflegt ein Rentner das Bauwerk in Hochzoll. Nun fordert die Stadtverwaltung, dass der Wein weg muss. Anwohner setzen sich für den Mann ein.

Von Fridtjof Atterdal

Immer wieder wird diskutiert, wie man mehr Grün in die Stadt bringen könnte. Experten sehen in Augsburg gar das "Paradebeispiel einer steinernen Stadt", wie es im vergangenen Sommer ein Grünplaner beim Gang durch die Innenstadt attestierte. Wenn Bürger Initiative ergreifen, zeigt sich die Verwaltung offenbar kleinlich. So zeigt es en Beispiel aus Lechhausen. In der Hindelanger Straße soll ein Rentner wilden Wein von seiner Mauer entfernen. Grund: Blätter ragen auf den Bürgersteig. Nachbarn haben sich bislang erfolglos an die Stadt und die Bürgermeisterin Martina Wild (Grüne) gewandt, um den Wein zu retten. Der Hausbesitzer möchte unerkannt bleiben.

Auf einem Ausdruck zeigt der Eigentümer, wie der Bewuchs im Sommer aussieht. Foto: Fridtjof Atterdal

Jetzt im Winter wird über eine Situation gesprochen, die in den Sommermonaten auftritt. Anwohnerin Anna Klaus sagt: "Der Wein sieht im Sommer so schön aus, das kann doch nicht sein, dass der jetzt weg soll." In ihrem Brief an Martina Wild nennt sie die Mauer ein Paradies für alle möglichen Insekten, vor allem für Wildbienen. Sie habe sich an die untere Naturschutzbehörde gewandt, bislang erfolglos: "Eine Gefahr stellt der wilde Wein ganz gewiss nicht dar, im Gegenteil, er ist für uns alle eine Freude und ein Segen." Man wisse doch, wie wichtig Insekten im Großen und im Kleinen seien. "Es werden Samenmischungen ausgegeben, um Grün- und Blühstreifen anzulegen, die dann Blumen enthalten, die wirklich nicht für Bienen geeignet sind", ärgert sie sich.

