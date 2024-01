Augsburg

11:40 Uhr

Antragsflut nach Wohngeldreform: So geht Augsburg damit um

In Augsburg liegt die Bewilligungsquote der Wohngeldanträge bei 60 Prozent. "Vor der Reform lag diese Quote weit darunter bei etwa 45 Prozent", sagt Sozialamtsleiter Dennis Triebsch.

Plus 4000 Haushalte erhalten einen Mietzuschuss – 1500 mehr als vor einem Jahr. Die Bearbeitung bindet viel Personal. Der Sozialreferent fordert Unterstützung vom Bund.

Von Miriam Zissler

Seit der Wohngeldreform haben viel mehr Haushalte Anspruch auf einen Mietzuschuss. Das stellt die Kommunen vor große Herausforderungen: Allein in München kann es bis zu 20 Monate dauern, bis ein Antrag überhaupt zur Bearbeitung kommt. In Augsburg ist das nicht der Fall. Doch auch hier kann die Antragsflut nur mit einem großen Mehraufwand bewältigt werden. Allein 28 neue Vollzeitstellen mussten geschaffen werden. Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU) fordert, dass sich der Bund an den Personal- und Sachkosten beteiligt.

Nachdem die Bundesregierung die Wohngeldreform angekündigt hatte, stiegen die Neuantragszahlen auch in Augsburg mit dem Start der neuen Modalitäten zum Jahresanfang 2023 rasant an. Hatte es im Januar zuvor 193 Anträge gegeben, waren es ein Jahr später 801 Anträge. "Das entspricht einer Steigerung von 300 Prozent", rechnet Schenkelberg vor. Dieser Trend habe sich im Laufe des vergangenen Jahres zwar abgeschwächt, gleichwohl lägen die Neuantragszahlen nach wie vor auf einem wesentlich höheren Niveau als vor der Reform. Aktuell würden sich noch rund 2200 Neuanträge in Bearbeitung befinden.

