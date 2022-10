Augsburg

12:00 Uhr

Die Arbeiterwohlfahrt baut im Herrenbach ein neues Seniorenzentrum

Plus Das Pflegeheim in der Augsburger Matthias-Claudius-Straße ist in die Jahre gekommen. Eine Sanierung würde nicht alle Probleme lösen. So sieht der Zeitplan aus.

Von Andrea Baumann

Das Seniorenzentrum Herrenbach der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist mit seinen sieben Geschossen schon von Weitem sichtbar. Als Hingucker gilt der 1969 errichtete Klotz aber nicht. Im Gegenteil: Das Gebäude in der Matthias-Claudius-Straße in der Nähe des Schwabencenters ist sichtlich in die Jahre gekommen. Das ist auch dem AWO-Bezirksverband als Träger bewusst. Die im sogenannten Wohnqualitätspflegegesetz festgelegten baulichen Anforderungen hinsichtlich Zimmergröße, Nasszellen und Barrierefreiheit seien in dem Gebäude nicht mehr gegeben, sagt Xaver Schwarzenbach, der für die Bauvorhaben zuständig ist. Mit der Stadt Augsburg als Heimaufsicht habe man sich deshalb auf einen Ersatzneubau geeinigt. "Die gesetzlichen Anforderungen, gerade in Hinblick auf Statik und Energie, ließen sich mit einer Sanierung nicht verwirklichen."

