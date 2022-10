Die Augsburger Amateurtheater spielen endlich wieder

Nach vereinzelten Aufführungen im Frühjahr gibt es im Herbst ein reichhaltiges Angebot Augsburger Amateurtheater - vom bayerischen Mehrakter bis zur Krimikomödie.

Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pause ist es so weit: Das Theater in der Frauentorstraße tritt wieder auf und mit ihm auch etliche weitere Amateurtheater in Augsburg. Für den Intendanten des Theaters in der Frauentorstraße Peter Resler geht ein Traum in Erfüllung. Er ist diesmal nicht nur Regisseur, sondern steht gleichzeitig als Schauspieler auf der Bühne. Die Komödie "Eine Stunde Ruhe“ war eigentlich für 2020 geplant, und die Rollen waren auch schon verteilt. "Wir haben einen tollen Zusammenhalt“, sagt Resler und ist beeindruckt davon, dass die Gruppe trotz der langen Pause zusammengeblieben ist. Nur die weibliche Hauptrolle musste neu besetzt werden.

Vor der Premiere bereiten dem Team aber noch drei Corona-Fälle Probleme. Der Intendant zeigt sich trotzdem zuversichtlich, dass alle bis Sonntag wieder gesund sind. Laut Resler liefen die Proben gut und die Vorfreude ist riesig. Die Premiere findet am Sonntag, 9. Oktober, um 18 Uhr im Saal des Kolpinghauses (Frauentorstraße 29) statt. Karten können online, per E-Mail unter karten@tif-augsburg.de oder telefonisch unter 0821/65790 (14 bis 18 Uhr) reserviert werden. Bis Ende Oktober wird es dann jeden Samstag um 20 Uhr und Sonntag um 18 Uhr sowie am Freitag, 21. Oktober, Vorstellungen geben.

"Malefitz Donnerblitz" heißt es in Haunstetten

Die Theaterabteilung des FC Haunstetten steckt ebenfalls in den Endproben. Die Premiere des Stückes "Malefitz Donnerblitz“ findet am Samstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr im Vereinsheim des FC Haunstetten (Roggenstraße 52) statt. Weitere Aufführungen gibt es jeweils um 19.30 Uhr am Samstag, 22. Oktober, Freitag, 28. Oktober und Samstag, 29. Oktober. Für Senioren sind Extratermine an den Sonntagen, 16. und 23. Oktober, um 14.30 Uhr vorgesehen. Karten können telefonisch unter 0821/813340 zwischen 10 und 19 Uhr reserviert werden.

Die Kolpingsfamilie St. Ulrich und Afra wagt nach der Corona-Pause ebenfalls einen Neustart. Die Theatergruppe spielt das Stück "Ohne Oma ist nichts los" im Pfarrsaal von St. Ulrich und Afra (Ulrichsplatz 16). An den Wochenenden 21. bis 23. Oktober und 28. bis 30. Oktober gibt es jeweils drei Aufführungen, freitags und samstags um 20 Uhr und sonntags um 15 Uhr. Karten können telefonisch unter 0821/65075295 oder per E-Mail an karten@kolping-sankt-ulrich.de reserviert werden.

Amateurtheater des TSV Firnhaberau

Die Theaterleut des TSV Firnhaberau begeben sich in das Krimifach. An den Samstagen 22. und 29. Oktober um 20 Uhr sowie am Sonntag, 30. Oktober, um 18 Uhr spielen sie das Stück "Frauenpension – oder aus Versehen Mord!" in der Gaststätte Hubertushof am Hubertusplatz. Bei dem Theaterstück handelt es sich um eine Kriminalkomödie in drei Akten von Jennifer Hülser. Karten können online unter www.tsv-firnhaberau.de reserviert werden.

Lesen Sie dazu auch

Im Pfarrsaal Don Bosco (Don Bosco Platz 3) soll es märchenhaft werden. Hier führt die Märchenbühne Don Bosco ihr Stück "Hotzenplotz und Zwackelmann" auf. Nach der Premiere am Sonntag, 23. Oktober, finden die Aufführungen vom 6. November bis zum 27. November immer sonntags statt. Alle Vorstellungen beginnen um 16 Uhr. Karten können entweder online unter www.maerchenbuehne-donbosco.de bestellt werden oder per E-Mail an maerchenbuehne-donbosco@gmx.de.

Bühnenfreunde Augsburg spielen im Haus Augustinus

Die Bühnenfreunde Augsburg hatten "Da Haftlmacher" schon für April 2022 geplant, doch coronabedingt verschoben sie das Stück von Peter Landstorfer auf den Herbst. Im Haus Augustinus in der Georgenstraße sind vier Aufführungen anberaumt: am Samstag, 29. Oktober, um 19.30, am Sonntag, 30. Oktober, um 17 Uhr, am Samstag, 5. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 6. November, um 17 Uhr. Zudem gibt es noch zwei Vorstellungen in Gersthofen am 12. und 13. November. Online unter www.buehnenfreunde.de oder telefonisch unter 0821/561032 und 0821/421993 kann man die Karten vorbestellen.

Spannend soll es im Kolpingtheater Lechhausen werden. Hier wird "Die Falle" von Robert Thomas im Pfarrsaal von St. Elisabeth (Kolbergstraße 1) gespielt. Die Aufführungen des Kriminalstücks in vier Bildern finden am Freitag, 11. November, und Samstag, 12. November, jeweils um 19 Uhr statt. Am Sonntag, 13. November, gibt es eine weitere Aufführung um 15 Uhr. Kartenvorverkauf gibt es telefonisch bei Silvia Dobler unter 0821/792862 oder per E-Mail an kartenservice.kolping@googlemail.com.

Eine besondere Aufführung steht am Samstag, 19. November, um 19.30 im Pfarrsaal von St. Max in der Jakobervorstadt an: Das Augsburger Volkstheater feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einer Inszenierung des Stückes "Boing Boing". Das Lustspiel in drei Akten wird allerdings nur einmal aufgeführt. Karten vorbestellen kann man per Telefon bei Familie Heumos unter 0821/3286075 oder per E-Mail an kartenbestellung@augsburger-volkstheater.de.