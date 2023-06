Die Augsburger Innenstadt bereitet sich auf das große Stadtfest vor

Die Augsburger Sommernächte beginnen am Donnerstag, 29. Juni. Seit Dienstag laufen die Vorbereitungen. Warum die Band Juli verpflichtet wurde.

Die Menschen fiebern dem Augsburger Stadtfest entgegen. Noch dauert es allerdings ein paar Tage. Die Sommernächte beginnen am Donnerstag, 29. Juni. Drei Tage lang wird Bayerns größtes Stadtfest gefeiert, zu dem Zehntausende Gäste erwartet werden. Die Maximilianstraße ist ein Teil der großen Festzone. Im Teilstück der Maximilianstraße, das seit April zur Fußgängerzone erklärt wurde, laufen seit Dienstag die Vorbereitungen. Schilder werden unter anderem aufgestellt. Die Sitzbänke werden wegen des Fests vorübergehend abgebaut. Zum Auftakt der Sommernächte spielt die Band Juli. Für Ekkehard Schmölz vom Veranstalter Augsburg Marketing ist dies ein Höhepunkt. Man möchte überregional punkten, sagt er.

Das Stadtfest fand drei Jahre lang nicht mehr statt

Nach drei Jahren Pause gibt es wieder ein Stadtfest in Augsburg. Damit die Aufbauarbeiten am Montag, 26. Juni, reibungslos beginnen können, startet die Stadt Augsburg jetzt mit vorbereitenden Arbeiten innerhalb der gesamten Festzone. Diese erstreckt sich vom Ulrichsplatz, über die gesamte Maximilianstraße, den Rathausplatz, die Philippine-Welser-Straße, den Martin-Luther-Platz und die Bürgermeister-Fischer-Straße. Auch der Augsburger Stadtmarkt hat an allen drei Abenden geöffnet.

Die Maximilianstraße wird zur Festzone bei den Sommernächten. Foto: Michael Hörmann

Um Platz für Bühnen und Stände zu schaffen sowie aus sicherheitstechnischen Vorgaben werden von städtischen Beschäftigten bereits jetzt diverse Schilder, Mülleimer, Bänke, Bäume in Kübeln und Fahrradständer vorübergehend abgebaut. Außerdem werden in der gesamten Festzone die ersten Halteverbotsschilder aufgestellt, teilt die Stadt mit.

Zur Eröffnung der Augsburger Sommernächte spielt die Band Juli

Zur Eröffnung spielt die Band Juli. Ihr Auftritt ist am Donnerstag, 29. Juni, auf der Bühne am Ulrichsplatz. Der Eintritt ist frei. Beginn des Konzerts ist gegen 20.15 Uhr. Ekkehard Schmölz vom Stadtmarketing sagt: "Reaktionen, die uns bisher erreicht haben, waren durchwegs positiv." Die Sommernächte seien ein Fest mit überregionaler Strahlkraft und somit für die Stadt auch ein Wirtschaftsfaktor. Dass Künstler von auswärts engagiert werden, sei eine strategische Überlegung, so Schmölz: "90 Prozent der Künstler sind aus der Region, allerdings wollen wir mit dem Eröffnungskonzert eine noch breitere Vielfalt im kulturellen Programm anbieten." Dadurch spreche man ein noch breiteres Publikum an und biete Besuchern "ein hochwertiges Erlebnis".

Nach den erfolgreichen Sommernächten 2019 habe das Publikum eine gehobene Erwartungshaltung, erläutert Schmölz: "Diese möchten wir mit dem vielfältigen Programm erfüllen." Die Band Juli sorge für überregionale Attraktivität.

