Die Augsburger Tafel nimmt wieder neue Kunden auf

Der im Mai verhängte Aufnahmestopp ist aufgehoben. Erstmals am Montag können sich Bedürftige in der Hauptstelle in Oberhausen anmelden. Was es zu beachten gibt.

Seit Mai hat die Augsburger Tafel keine neuen Kundinnen und Kunden mehr aufgenommen. Die Verantwortlichen stoppten im Frühjahr die Ausstellung der Ausweise, weil die Ausgabestellen aufgrund der hohen Zahl von Bestandskunden und neuer Bedürftiger (vor allem aus der Ukraine) organisatorisch an ihre Grenzen gekommen und die Lebensmittel zur Neige gegangen waren. Trotz hoher Nachfrage blieb die Tafel bis jetzt beim Aufnahmestopp. Vorsitzender Klaus Matthiessen erklärt, was ihn und sein Team zum Umdenken veranlasst hat und wie Berechtigte an einen der begehrten Ausweise kommen.

Die Augsburger Tafel versorgt rund 3000 Kundinnen und Kunden

Die explodierenden Energie- und Lebensmittelpreise stellen vor allem die Menschen, die ohnehin wenig zum Leben haben, vor große Probleme. Es seien in den vergangenen Monaten immer mehr Personen vorstellig geworden, sagt Matthiessen. "Wir haben uns daraufhin alle Ausgabestellen angeschaut, wo wir noch neue Kunden aufnehmen können." Weil etliche Bestandskunden – zuletzt war von knapp 3000 die Rede – ihre Ausweise nicht mehr verlängert hätten, gebe es nahezu überall Kapazitäten.

Allerdings können Interessierte nicht einfach eine der sechs Ausgabestellen im Stadtgebiet und in Stadtbergen aufsuchen, sondern müssen sich zunächst den Tafelausweis in der Hauptstelle am Hirtenmahdweg 8 in Oberhausen besorgen. Ausschließlich montags von 9 bis 12 Uhr, erstmals am 7. November, ist die Neuaufnahme und Registrierung möglich. Wichtig: Die Bewerberinnen und Bewerber müssen ihre Bedürftigkeit anhand der mitgebrachten Nachweise wie Hartz-IV-, Renten- oder Grundsicherungsbescheid nachweisen. Matthiessen bittet um Verständnis, dass aus organisatorischen Gründen pro Aufnahmetag maximal 30 Ausweise ausgestellt werden können. Es würden vor der Anmeldung Nummern verteilt, bei 30 sei für diesen Tag Schluss. Auch sei es aus personellen Gründen nicht möglich, weitere Aufnahmetage einzuführen. Am Dienstag werden wie gewohnt die Tafelausweise verlängert.

Momentan bekommt die Tafel laut Matthiessen ausreichend Lebensmittelspenden (vorwiegend von Supermärkten und Bäckereien), um Kundinnen und Kunden einmal pro Woche versorgen können. Eine Hilfe seien Aktionen in Warenhäusern wie zuletzt im Oktober, als in Rewe-Märkten gefüllte Tüten zugunsten der Tafel-Klienten verkauft wurden.

Aktionen in Supermärkten helfen der Tafel

Die nächste Möglichkeit, etwas Gutes zu tun, gibt es am Samstag, 3. Dezember. Unter dem Motto "Kauf eins mehr" werden Kundinnen und Kunden in neun Supermärkten (darunter einige Kaufland- und Edeka-Filialen) gebeten, neben ihrem Einkauf noch weitere Waren mitzunehmen und nach dem Bezahlen dem Tafel-Team auszuhändigen. Interessierte erhalten am Eingang eine Liste der empfohlenen Lebensmittel. Obst, Gemüse und Waren, die gekühlt werden müssen, eigneten sich nicht, sagt der Vorsitzende. "Auch Zigaretten und Alkohol können wir nicht annehmen."