Die Augsburgerin Raffaela Krauss stellt ihren Film vor

Die Augsburger Schauspielerin Raffaela Krauss ist mit ihrem Team auf Promotiontour für ihren Kinofilm "The Social Experiment".

In 33 Städten stellen sie ihren Film vor. Am Sonntag war neben Amberg, Nürnberg und München auch Augsburg an der Reihe. Bevor es mit der Autogrammstunde im Cinestar losging, traten die Augsburger Sängerin Lienne und die Band John Garner auf. Dann trafen Raffaela Krauss und ihr Team ein. Nach der Autogrammstunde startete pünktlich der Film. In dem Jugendthriller werden fünf Jugendliche von Wissenschaftlern mithilfe einer Künstlichen Intelligenz (KI) manipuliert, die herausfinden soll, ob sie ihre Freundschaft vergessen und gegeneinander vorgehen. (hobe)