Die Baumallianz kritisiert den Kahlschlag am Augsburger Eiskanal

Entlang einer Kanu-Nebenstrecke wurden zuletzt etliche Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt. Die Baumallianz fragt, ob die rechtlichen Grundlagen dafür stimmen.

Der Verein "Baumallianz" kritisiert die zuletzt stattgefundenen Baumfällungen entlang der Spickelstraße am Neubach. Das Gewässer zwischen dem Hochablass-Wasserwerk und der Mündung in den Hauptstadtbach dient den Augsburger Kanuten als Übungsstrecke neben der eigentlichen Olympiastrecke. Wie berichtet fällte die Stadt dort zuletzt in größerem Ausmaß vom Eschentriebsterben betroffene Bäume und schnitt auch dazwischen stehende andere Baumarten. Teile des Areals zwischen der Olympiastrecke und der Spickelstraße sind kaum wiederzuerkennen.

So sieht ein Stamm aus, der vom Eschentriebsterben geschädigt ist. Foto: Silvio Wyszengrad

Baumallianz stellt Wassersport-Nutzung des Neubachs infrage

Die Baumallianz erklärte am Freitag, dass Baumfällungen entlang von Wegen im Stadtwald vollkommen nachvollziehbar seien. In puncto Sicherheit könne es dort keine Kompromisse geben. Man frage sich aber, ob die Nutzung des Neubachs für Wassersportler so überhaupt rechtens sei. Da es sich um ein Naturschutzgebiet handle, müsse es eine Ausnahmegenehmigung für den Trainingsbetrieb geben, so die Auffassung der Baumallianz. Auch was die Toranlagen für das Kanuslalom-Training betrifft, müssten diese genehmigt sein. Man frage sich, ob der Zustand am Neubach den geschützten Tierarten Lebensraum sichere. Die Baumallianz kündigte entsprechende Nachfragen bei der Stadt an.

Beim Neubach handelt es sich seit Jahrzehnten um kein naturbelassenes Gewässer. Der Bach ist in weiten Teilen mit Betonwänden versehen. (skro)