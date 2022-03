Augsburg

Massive Baumfällungen: Wird Augsburgs Stadtwald Opfer von Raubbau?

Plus Bürger sind schockiert, weil in Augsburgs Stadtwald massiv gefällt wird. Was Forstamtschef Jürgen Kircher zur Kritik sagt – und zu einer häufig geäußerten Spekulation.

Von Eva Maria Knab

Ärger, Wut, Entsetzen. So reagieren viele Bürger auf umfangreiche Baumfällungen im Stadtwald. Augsburgs grüne Lunge sieht an einigen Stellen ziemlich löchrig aus. An Waldwegen türmen sich Holzstapel. Durchs Unterholz ziehen sich Schneisen mit Baumstümpfen und Fahrspuren von schwerem Arbeitsgerät. Torsten Demleitner aus Hochzoll spricht von einer "Schande". Seit mehreren Jahren gebe es einen fortschreitenden Kahlschlag, der einen neuen Höhepunkt erreicht habe. Er ist nicht der Einzige, der öffentlich Alarm schlägt.

