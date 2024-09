Die „Donnerbüchse“ des Bert Brecht: Bahnpark kauft historischen Wagen

Wie viele andere Augsburger reiste auch Bertolt Brecht, der bedeutendste Dichter der Stadt, in den 1920er Jahren oft und gerne mit der Eisenbahn an den Ammersee. In der Ruhe und Abgeschiedenheit am See vollendete er beispielsweise im Sommer 1928 die berühmte Dreigroschenoper. Es waren unter anderem sogenannte „Donnerbüchsen“, in denen Brecht vor rund 100 Jahren seine Reisen zum Ammersee unternahm. Nun hat der Bahnpark Augsburg einen solchen historischen Eisenbahnwagen für seine Ausstellung und seine Museumszugfahrten erwerben können.

Mit dem Namen „Donnerbüchse“ bezeichnet man zweiachsige Personenwagen in Ganzstahlbauweise, die ab 1921 für die Deutsche Reichsbahn gebaut wurden. Der Spitzname Donnerbüchse beruht auf dem Rumpeln und Dröhnen, das während der Fahrt zu spüren und hören war. Auch rund um Augsburg kamen die Donnerbüchsen jahrzehntelang zum Einsatz. Der Wagen, der nun in die Sammlung des Bahnparks aufgenommen wurde, trägt die Bezeichnung „82 951 Esn“ und wurde im Jahr 1927 bei der Firma Linke-Hoffmann in Breslau gebaut. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Fahrzeugsammlung um dieses außergewöhnliche Exponat erweitern konnten“, sagt Bahnpark-Chef Markus Hehl. „Besonders beeindruckend ist die Inneneinrichtung, die weitgehend im Originalzustand erhalten ist und aus nostalgischen Holzbänken besteht.“

Die Inneneinrichtung des historischen Eisenbahnwagens von 1927 ist nahezu im Originalzustand erhalten. Foto: Bahnpark Augsburg

Der historische Wagen wurde von der 3-Seenbahn im Schwarzwald übernommen. Er ist voll betriebsfähig und soll zukünftig in Pendelzügen zwischen Augsburg Hauptbahnhof und dem Bahnpark sowie bei Fahrten der Ammersee Dampfbahn nach Utting zum Einsatz kommen. Mittelfristig will der Bahnpark einen ganzen Museumszug aufbauen, der aus insgesamt drei Donnerbüchsen, einer Dampflok und einer historischen Diesellok bestehen soll.

Info: Die „Donnerbüchse“ kann ab sofort in der Dauerausstellung des Bahnparks besichtigt werden. Das Museum und das Lok-Café sind täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag