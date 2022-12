Augsburg

Mehr als Augsburgs älteste Pizzeria: Diese Lokale betreibt die Familie Dragone

Plus Seit 45 Jahren steht "Dragone" in Augsburg für ein Stück Italien in der Stadt. Die Familie ist für einige Gastro-Projekte verantwortlich. Warum man sich vor Trittbrettfahrern schützen möchte.

Wer in Augsburg "Dragone" sagt, meint Pizza, davon ist Raffaele Dragone überzeugt. Und damit das so bleibt, hat der Sohn der Dragone-Familie den Namen sogar als Marke eintragen lassen. Die italienische Familie ist weitläufig und Trittbrettfahrer sind unerwünscht. Seit fast 45 Jahren steht das "Dragone" in der Wintergasse für italienische Küche – doch längst ist es nicht mehr die einzige Pizzeria der Familie in Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

