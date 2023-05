Die Fremde wurde für dieses blinde ukrainische Paar zum neuen Zuhause

Eduard und Mariya Polishcuk kamen im März 2022 nach Deutschland. Jetzt leben sie mit Kindern und Blindenhund in einem Augsburger Blindenheim - und haben eine Hoffnung.

Es ist eine Geschichte, die ans Herz geht: Eine Familie, die in der Ukraine gelebt hat, flüchtete wegen des Kriegs nach Deutschland. In Augsburg fand das Ehepaar eine neue Bleibe. Weil die Eltern blind sind, zogen sie mit ihren zwei Kindern und einem Blindenhund ins Blindenheim in der Jakobervorstadt. Dort kennt man die Familie inzwischen, die sich in Augsburg gut eingelebt hat. Ihr drittes Kind kam in Deutschland zur Welt.

Eduard und Mariya Polishcuk flüchteten im März 2022 aus der Ukraine nach Deutschland – samt Blindenhund, der damals fünfjährigen Angelina und Baby Valeria. Inzwischen ist auch das dritte Kind der jungen Familie geboren: Daniel kam in Deutschland zur Welt. Im Blindenheim Augsburg, das in der Straße "Am Gänsbühl" liegt, fand die Familie Hilfe. Die Patrizia Foundation hat sie mit einer Spende von 5020 Euro aus dem Ukraine-Hilfsfonds der Stiftung unterstützt. Das Geld werde dringend benötigt, um Unterkunft, Essen und Behördengänge wie auch die Kita- und Schul-Anmeldungen zu ermöglichen, heißt es.

Hilfe für blindes Paar: Angelina wird bald eingeschult

Hildegard Mayr und Irmgard Weber vom Vorstand des Blindenheim-Augsburg-Vereins sowie Heimleiter Manuel Dembelein dankten Stiftungsleiterin Angelika Jacobi und Markus Minje vom Projektmanagement der Patrizia Foundation für die Zuwendung. Sie erzählten von den großen Fortschritten bei der Integration der Familie, ergänzt von den Schilderungen der sechsjährigen Angelina, die ihrer Einschulung im September mit viel Freude und Aufregung entgegenblickt.

Für eine Familie mit blinden Eltern bergen Flucht und Integration in der neuen Heimat besondere Herausforderungen, wurde bei dem Treffen angesprochen. Schließlich musste sich auch Blindenhund Lord, der mit im Heim untergebracht ist, an die neuen Gegebenheiten, Wege und Personen gewöhnen. Das Personal und die Heimbewohner geben diese Unterstützung sehr gerne, da die Kinder der Familie Polishcuk viel Freude und Leben ins Haus bringen, sagt Heimleiter Dembelein.

Das Blindenheim habe nahezu alles Mögliche getan, um die räumlichen Voraussetzungen für die Unterbringung der fünfköpfigen Familie mit Blindenhund zu schaffen. Perspektivisch strebt Heimleiter Dembelein eine eigene Wohnung für die Polishcuks an – idealerweise in der Jakobervorstadt, damit die Kinder weiterhin in die gewohnte Kita beziehungsweise die neue Schule gehen können.

