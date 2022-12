Augsburg

06:00 Uhr

Die Geschäfte in der City-Galerie wechseln immer schneller

Plus Seit mehr als 20 Jahren ist die City-Galerie bei Kunden in der Region Augsburg beliebt. Das Konzept allerdings ist kein Selbstläufer mehr.

Von Andrea Wenzel

Wer längere Zeit nicht mehr in der Augsburger City-Galerie war, muss sich bei einem Besuch des Einkaufcenters erst einmal neu sortieren. Während manche Geschäfte wie Papier Rosenberger, der Nici-Laden oder Rübsamen die Einkaufsstraße verlassen haben, ist der Modehändler Only innerhalb des Centers umgezogen. Die Segafredo-Bar und die Sparda-Bank haben umgebaut, das Schuhgeschäft Bartu heißt jetzt Thomas und auf der Fläche von Only bietet nun die Kosmetikmarke Rituals ihre Waren an. Und es wird weitere Veränderungen geben. Aktuelle Entwicklungen im Handel schlagen auch bei der City-Galerie durch und sorgen für längere Leerstände als bisher gewohnt.

