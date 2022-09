Die City-Galerie - das größte Einkaufszentrum in Augsburg

Seit über 20 Jahren besuchen mehr als 20.000 Personen täglich die City-Galerie in Augsburg. Wir stellen sie Ihnen im Detail vor und bieten alle wichtigen Informationen.

In Augsburg können Bürgerinnen und Bürgern auf zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten zurückgreifen. Neben Ladengeschäften in der Annastraße sowie der Maximilianstraße und unzähligen kleinen Geschäften, die sich über das gesamte Augsburger Stadtgebiet erstrecken, sowie einer Vielzahl an größeren Supermärkten, befinden sich auch einige klassische Einkaufszentren in der Fuggerstadt. Das größte Einkaufscenter in Augsburg ist dabei die City-Galerie, die sich im Augsburger Textilviertel befindet. Wir stellen sie Ihnen detailliert vor und gehen dabei auf die wichtigsten Informationen, wie etwa die Öffnungszeiten, die Anfahrt sowie die Parkmöglichkeiten ein.

Geschichte der City-Galerie

Geographisch und wirtschaftlich betrachtet bildet die City-Galerie den östlichen Rand der Augsburger Innenstadt. Das war nicht immer so. Bis zum Jahr 1999 stand an der Stelle, an der heute das größte Einkaufszentrum Augsburgs steht, eine große Textilfabrik, die sogenannte NAK. Nach der Geschäftsaufgabe 1996 und dem Abriss 1999, sowie einer umfassenden infrastrukturellen Anpassung, bei der die Anbindung an das ÖPNV Netz gesichert wurde, stand einem Großprojekt wie der City-Galerie nichts mehr im Weg. Dabei wurde am Rande der Innenstadt, ganz im Stile amerikanischer Malls, ein Einkaufszentrum geplant, welches sowohl Geschäfte des täglichen Bedarfs, Einzelhändler und auch gastronomische Betriebe unter einem Dach anbietet. Durch Investoren wie dem Hamburger Unternehmen ECE, welches im Vorfeld schon in anderen Deutschen Städten ähnliche Projekte realisiert hatte und bis zum heutigen Tag als Betreiber der City-Galerie fungiert, konnte das Projekt einer "Augsburger Mall" in weniger als zwei Jahren realisiert werden. Bereits 2001 ging die City-Galerie Augsburg in Betrieb. Seither besuchen tagtäglich über 20.000 Kundinnen und Kunden das Einkaufszentrum im Augsburger Textilviertel.

Die City-Galerie Augsburg im Überblick - Öffnungszeiten, Anfahrt und Kontaktmöglichkeiten

Adresse: Willy-Brandt-Platz 1, 86153 Augsburg

Willy-Brandt-Platz 1, 86153 Kontakt: Die City-Galerie Augsburg wird von der Hamburger ECE Projektmanagement GmbH verwaltet. Sie erreichen die Verwaltung der City-Galerie telefonisch unter 0821 / 56 75 7 - 0 oder per E-Mail unter info@city-galerie-augsburg.de. Für spezielle Anfragen verwenden Sie bitte das Kontaktformular auf der offiziellen Webseite der City-Galerie.

Öffnungszeiten : Die City-Galerie in Augsburg ist zwischen Montag und Samstag von 07.30 und 20.30 Uhr geöffnet. Die meisten der Geschäfte eröffnen jedoch erst nach 09.00 Uhr und schließen gegen 20.00 Uhr. Ausnahmen hierbei stellen nur die Supermärkte sowie die Bäckereien dar. Die genauen Öffnungszeiten können Sie der offiziellen Webseite der City-Galerie entnehmen.

Anfahrt und Parkmöglichkeiten: Die City-Galerie verfügt über ein eigenes, großes Parkhaus . Auf drei Etagen können die Kundinnen und Kunden während ihres Einkaufs kostengünstig parken und direkt vom Parkhaus aus das Einkaufszentrum betreten. Wenn Sie lieber mit öffentlichen Verkehrsmittel anreisen möchten, erreichen Sie die City-Galerie Augsburg über die Haltestelle "City-Galerie/ VHS " (Buslinie 22).

Die Apotheke in der City-Galerie

Öffnungszeiten : Montag bis Samstag zwischen 9.00 und 20.00 Uhr

Montag bis Samstag zwischen 9.00 und 20.00 Uhr Kontakt: Sie erreichen die Apotheke in der City-Galerie Augsburg telefonisch unter 0821 / 56 75 - 80 oder per E-Mail unter info@apotheke-city-galerie.de

Das Cinemaxx - Kino in der City-Galerie

Im Cinemaxx Augsburg gibt es derzeit 9 Kinosäle, in denen insgesamt knapp 1300 Personen Platz finden. In den Sälen wird neben 3D (filmabhängig) auch Dolby Surround Sound angeboten. Das Cinemaxx in der City-Galerie Augsburg verfügt zudem über ein eigenes Treppenhaus, das direkten Zugang zum Parkhaus der City-Galerie Augsburg ermöglicht. Auch befinden sich im Parkhaus Wegweiser, die Ihnen den Weg zu diesem Treppenhaus leiten.

Preise: Aktuell werden pro Zuschauer und Film 5,99 Euro berechnet. Eventuelle Vorverkaufsgebühren und Überlängenzuschläge können zusätzlich anfallen.

Öffnungszeiten : Das Cinemaxx Augsburg ist täglich zwischen 14.00 und 21.00 Uhr geöffnet. Bei früheren oder späteren Vorstellungen können Sie das Gebäude 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn betreten.

Barrierefreiheit: Im Cinemaxx in der City-Galerie in Augsburg liegt ein Konzept zur Barrierefreiheit vor. Dieses finden Sie auf der offiziellen Webseite des Kinos.

Kontakt: Sie erreichen das Kino telefonisch unter der Hotline 040 / 80 80 69 69

Parken in der City-Galerie - alle Informationen zum Parkhaus

Während Ihres Einkaufs oder des Besuchs eines der umliegenden Geschäfte können Sie Ihren PKW im Parkhaus der City Galerie parken. Die Einfahrt mit motorisierten Zweirädern oder Fahrzeugen mit einer zulässigen Gesamthöhe von mehr als zwei Metern ist nicht gestattet. Das Parkhaus der City-Galerie erreichen Sie wahlweise entweder über die Jakoberwallstraße oder die Amagasaki-Allee.

Öffnungszeiten:

Einfahrt über die Jakoberwallstraße : 6.30 bis 22.00 Uhr

: 6.30 bis 22.00 Uhr Ausfahrt über die Jakoberwallstraße : täglich bis 22.00 Uhr



: täglich bis 22.00 Uhr Einfahrt über die Amagasaki-Allee: 6.30 bis 00.00 Uhr

Ausfahrt über die Amagasaki-Allee: Rund um die Uhr

Parkgebühren:



Erste und zweite Stunde: Jeweils 0,60 Euro

Dritte Stunde: 0,80 Euro

Vierte Stunde: 1 Euro

Ab der fünften Stunde: 1 Euro pro Stunde

Ein verloren gegangenes Parkticket wird von der City-Galerie mit insgesamt 25 Euro in Rechnung gestellt.

Nagelstudio in der City-Galerie

In der City-Galerie Augsburg befindet sich das Nagelstudio Bella Madame Nails, welches Sie telefonisch unter 0821 / 80 06 38 99 erreichen können. Für Studenten und Azubis gelten gesonderte Tarife.

Diese Geschäfte gibt es in der City-Galerie in Augsburg