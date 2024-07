Die Läufer machen das Eserfest zu einem Gewinn für alle

Der Eserlauf mit Eserfest ist der sommerliche Höhepunkt der Einrichtung für Menschen mit psychischen Erkrankungen. In den Morgenstunden sammelten sich zum Start der Aktion exakt 72 Läufer in den Grünanlagen am Roten Tor in Augsburg, um Geld für den Eser zu erlaufen. Der Sponsorenlauf erbrachte nach Auskunft von Friedegard Warkentin insgesamt 18.600 Euro.

Die abgesteckte Laufstrecke geht in den Wallanlagen über eine Distanz von 700 Metern. Jeder Läufer suchte sich Sponsoren, die pro vollendeter Runde einen festgesetzten Betrag bezahlen. Das erlaufene Geld kommt der Arbeit des Eser 21 zugute. Seit 27 Jahren gibt es das Projekt des betreuten Wohnens für junge Erwachsene in Lebenskrisen. Neu im Eser-Team ist der zweite Vorsitzende Markus Stoltze. Er rückt für Helmut Paesler nach und wird ab September hauptamtlich tätig sein. Beim Eserfest stärkten sich Läufer und Bewohner der Einrichtung und Familien mit Gegrilltem, Salaten und Getränken. Urkunden an Läufer wurden verliehen, der Chor aus Mitarbeitern und Bewohnern des Wohnprojekts Eser Lebensräume musizierte, Kunsthandwerkliches aus der Therapie wurde verkauft.