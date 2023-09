Die Musik der Straßenklaviere in Augsburg verbindet Menschen

Bis zum 24. September erklingen wieder die bunten "Play me, I'm yours"-Klaviere in ganz Augsburg. Sie locken viele Musiker auf die Straße. Drei von ihnen erzählen.

An einem sonnigen Nachmittag nimmt der 20-jährige Robin Eriggle am Klavier Platz. Um ihn herum, auf dem Augsburger Stadtmarkt, geht es geschäftig zu. Seine Augen sind geschlossen, während er ein melodisches Stück spielt, das neugierige Zuschauer anlockt und lauschen lässt. Robin ist einer von vielen Passanten in Augsburg, die die Gelegenheit nutzen, die individuell verzierten "Play me, I'm yours"-Klaviere in der ganzen Stadt zum Klingen zu bringen. Was die Straßen-Pianisten antreibt.

"Warum ich hier spiele?" Eriggle erklärt mit einem Lächeln: "Ich möchte gerne etwas Geld für meine geplante Reise nach Japan sammeln." Doch hinter seiner Motivation verbirgt sich mehr als nur der Wunsch nach finanzieller Unterstützung. Robin ist mit Leib und Seele Musiker, der es liebt, vor Publikum zu spielen. "Ohne Musik könnte ich nicht leben", sagt er. Seit einem Jahrzehnt widmet er sich schon nahezu täglich dem Klavierspiel. Seine Leidenschaft teilt er auch in den sozialen Medien.

Bunte Klaviere gibt es an elf Orten in Augsburg

Das Klavier am Stadtmarkt ist das sogenannte Bienenklavier, welches von der Manufaktur "MutMacherMenschen" kunstvoll gestaltet wurde. Ihr Klavier ist ein Beitrag, der auf dem Arbeitsmarkt benachteiligten Menschen neue Möglichkeiten eröffnen und gleichzeitig zum Erhalt der Biodiversität beitragen soll. Doch nicht nur der Stadtmarkt ist musikalisch untermalt. Auch an zehn weiteren Orten in Augsburg kann man die bemalten Klaviere aktuell finden, unter anderem in der Bäckergasse, am Königsplatz und am Dom. Noch bis zum 24. September laden die bunten Straßenklaviere zum Musizieren und Zuhören ein. Die Öffnungszeiten der Klaviere sind wetter- und standortabhängig.

Den Ursprung finden die Augsburger "Play me, I'm yours"-Klaviere in einer Kunstaktion des englischen Künstlers Luke Jerram. Zahlreiche Organisationen in über 70 Städten auf der ganzen Welt schlossen sich seiner Initiative an, die Menschen zusammenbringen will. Seit sieben Jahren ist auch Augsburg ein Teil davon - organisiert vom Stadtmarketing. Auch dieses Jahr gestalteten verschiedene Künstlerinnen und Künstler sowie Kunstgruppen aus Augsburg und der Region die Klaviere, die alle eine Geschichte erzählen.

Extra von Nürnberg nach Augsburg gereist: "Play me I'm yours"- Klaviere laden zum Spielen ein

Das Klavier des Jugendzentrums "Villa" am Rathausplatz beispielsweise soll Klavierspieler und Zuhörer in eine musikalische Galaxie zaubern. Dem 30-jährigen Ducci Do gelingt das: Sein leidenschaftliches Spielen regt eine Passantin an, sich ein Musikstück von ihm zu wünschen. "Es ist cool zu sehen, wie Menschen auf meine Musik reagieren", sagt Do. Seit der dritten Klasse spielt der 30-Jährige passioniert Klavier. Für ihn ist es besonders, am Rathausplatz zu musizieren: "Ich bin extra aus Nürnberg angereist, um auf den "Play me, I'm yours"-Klavieren zu spielen." Auch letztes Jahr sei er schon hier in Augsburg gewesen.

Duci Do ist extra aus Nürnberg angereist, um auf den Augsburger "Play me, I'm yours"-Klavieren zu spielen. Foto: Agnes Fröhlich

Ein paar Straßen weiter spielt der 30-jährige Tobias Krunner "Nothing else matters" von Metallica am Martin-Luther-Platz. Am Fußball-Klavier bleiben viele Leute stehen oder setzen sich in die Strandliegen, um ihm zu lauschen. Bereits seit vier Jahren spielt er jeden Sommer auf den "Play me, I'm yours"-Klavieren. "Am liebsten spiele ich Divenire von Ludovico Einaudi", sagt er. Er findet: "Für Musik braucht man keine Sprache."