Die Narren zeigen ihr Programm im Helio

Bis der Fasching in Augsburg so richtig Fahrt aufnimmt, ist es noch eine Weile hin. Schließlich dauert die fünfte Jahreszeit in diesem Jahr besonders lang. So findet der große Gaudiwurm durch die Augsburger Innenstadt am Rosenmontag erst am 3. März statt. Trotzdem gab es für Augsburger, die den Narren zugetan sind, am Samstag im Helio Center schon einmal einen bunten Vorgeschmack auf das, was sie in der närrischen Zeit und besonders in den Tagen von Faschingssamstag bis zum Kehraus auf dem Rathausplatz erwartet. Weil der Untere Fletz im Rathaus aufgrund der Sanierung aktuell gesperrt ist, präsentierten sich die großen und kleinen Prinzenpaare der Augsburger Faschingsgesellschaften diesmal im Helio am Bahnhof. Die Tollitäten der „Under oiner Kapp“-Gesellschaften Augspurgia, Faschings-und Freizeitclub (FFC) Augsburg, CCK Fantasia Königsbrunn, Lechana Gersthofen und Narrneusia aus Neusäß gaben sich vor den Augen zahlreicher Familien die Ehre und boten einen bunten in ihre aktuellen Programme. (gau)

Katharina Indrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Helio Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis