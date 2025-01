Fasching in Augsburg: Schon viele Anmeldungen für den Gaudiwurm

Am Rosenmontag, der in diesem Jahr auf den 3. März fällt, wird sich ab 11.33 Uhr wieder ein Gaudiwurm für Kinder und Jugendliche durch die Augsburger Innenstadt schlängeln. Bislang haben sich knapp 650 Teilnehmer angemeldet, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum, teilen die Veranstalter mit. Der Faschingsumzug kommt bei den Augsburgern an, haben sie festgestellt. „Er findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt und gehört damit zur Tradition“, sagt Marion Buk-Kluger, Präsidentin der Faschingsgesellschaften aus Augsburg und Umgebung Under Oiner Kapp (UOK).

Vergangenes Jahr waren über 1000 Kinder beim Gaudiwurm in Augsburg dabei

Über 1000 kleine und größere Mäschkerle samt ihrer erwachsenen Begleiter zogen im vergangenen Jahr vom Rathausplatz über die Steingasse, Annastraße, Martin-Luther-Platz und Philippine-Welser-Straße wieder zurück vor das Rathaus, mehrere tausend Zuschauer säumten den Weg. In diesem Jahr werde die Anzahl der Teilnehmer mindestens wieder erreicht, wenn es nicht noch mehr werden, ist sich Jasmin Nimar vom Jugendamt sicher. Es melden sich, wie in den vergangenen Jahren, ganze Kita-Gruppen, aber auch einzelne Familien an. „Es wird wieder ein sehr bunter Zug werden. Von Disney über Dschungeltiere und Glamour Nights ist bei den Mottos bislang alles dabei“, so Nimar.

Icon Galerie 59 Bilder Ein bunter Gaudiwurm zieht auch 2024 durch Augsburgs Innenstadt. Zahlreiche Kinder und Jugendliche sind bei dem Spektakel mit dabei.

Der Gaudiwurm ist ein Gemeinschaftswerk unter der Regie von Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU), Stadträtin Melanie Hippke (Grüne), Jugendamt, Stadtjugendring Augsburg sowie den Faschingsgesellschaften von Under oiner Kapp (UOK) und der Hollaria – mit Unterstützung von einigen Sponsoren. Vorangetrieben wurde die Veranstaltung von Schenkelberg und Hippke, die beide seit vielen Jahren auch privat im Fasching engagiert sind. Der Sozialreferent betont, dass der Augsburger Faschingsumzug für Kinder und Jugendliche nicht mehr wegzudenken sei. Schenkelberg, der derzeit durch einen Skiunfall in seiner Mobilität eingeschränkt ist, will im Fasching wieder aktiv dabei sein.

Melanie Hippke sagt, dass noch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer (ab 18 Jahren) gesucht werden, die sich an der Sicherung der Wegstrecke beteiligten. Interessierte könnten sich bei ihr unter Telefon 0176/2018488 melden. Wer sich für den Gaudiwum anmelden will, kann das auf der städtischen Homepage www.augsburg.de tun. Marion Buk-Kluger ermunterte Zuschauer, sich auch zu verkleiden. Geschäftsleute, deren Laden sich auf der Wegstrecke befindet, könnten ihre Auslagen mit Luftballons und Luftschlangen „schon mit kleinem Aufwand“ dem Anlass entsprechend dekorieren. Im Anschluss an den Umzug wird es auf dem Rathausplatz eine Kindermitmach-Show mit Janina und Annalena von der Donikkl-Crew geben.