Die neuen Festwirte der Lechhauser Kirchweih verraten ihre Pläne

Plus Die Stadt hat den Chefs des "Hubertushof" den Zuschlag für die Lechhauser Kirchweih erteilt. So reagiert die Aktionsgemeinschaft als Veranstalter des Marktsonntags.

Es war ein Thema, das nicht nur Menschen im Augsburger Stadtteil Lechhausen beschäftigt hat: Wie geht es weiter mit der Lechhauser Kirchweih? Wer wird die Nachfolge von Festwirt Stefan "Bob" Meitinger antreten? Die Antwort steht nun fest: Die Stadt Augsburg hat dem Team des Lokals "Hubertushof" in der Firnhaberau den Zuschlag erteilt. Elisabeth Terekhov und Philippp Hilckmann verraten, welche Pläne sie haben. So reagieren die Verantwortlichen der Aktionsgemeinschaft Lechhausen auf die Entscheidung.

