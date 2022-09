Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes am Helmut-Haller-Platz

Ein Mann soll am Vorplatz des Oberhauser Bahnhofs in Augsburg brutal auf den Kopf eines 37-Jährigen eingeschlagen haben. Den Ermittlungen zufolge nahm er dazu einen Stein.

Der Helmut-Haller-Platz in Oberhausen ist ein Ort, an dem die Polizei oft und viel präsent ist. Meist geht es um Streitigkeiten unter Mitgliedern der Süchtigenszene, die sich hier trifft, oder um Drogendelikte, nicht um schwere Straftaten. Nun allerdings eskalierte hier am Sonntagnachmittag die Gewalt. Ein 37-jähriger Mann liegt seither mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, ein 41-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Mordes.

Gegen 14.30 Uhr soll sich am Vorplatz des Oberhauser Bahnhofs zwischen den beiden Männern eine Auseinandersetzung entwickelt haben, die den bisherigen Ermittlungen zufolge brutal endete. Wie die Polizei berichtet, schlug der 41-Jährige auf seinen Kontrahenten ein, allerdings nicht mit der flachen Hand oder der Faust, sondern "mit einem in einer Jacke eingewickelten Stein". Laut den Ermittlungen erfolgte der Angriff "unvermittelt und massiv" und "auf den Kopf des Geschädigten". Im Anschluss soll der 41-Jährige vom Tatort geflohen sein. Die Polizei fahndete nach ihm und konnte den Verdächtigen festnehmen. Der 41-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte.

Mann bei Gewalttat am Oberhauser Bahnhof schwer verletzt

Der 37-Jährige wurde durch die Gewalttat offenbar schwer verletzt. Nach Auskunft der Polizei erlitt der Mann durch den Schlag schwere Kopfverletzungen und muss stationär im Krankenhaus behandelt werden. "Nach derzeitigem Stand ist mit einem Ableben nicht zu rechnen", heißt es von der Polizei.

Viele Details, etwa zur Vorgeschichte der Tat, sind derzeit noch unbekannt. Beide Beteiligten sollen dem Vernehmen nach öfter am Helmut-Haller-Platz verkehren, es handelt sich also nicht um Passanten, die zufällig an diesem Ort aufeinanderstießen. Ob es sich beim Tatverdächtigen und beim Opfer um Angehörige des Drogenmilieus handelt, ist noch unklar; bestätigen wollte die Polizei dies nicht.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (jaka)