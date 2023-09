Die Sportanlage Süd – ein vielseitiges Ausflugsziel

Laufen, Wandern, Klettern oder Lernen: Im Süden von Augsburg bieten sich dazu auf engstem Raum alle Möglichkeiten. Was man von dort aus unternehmen kann.

Der Parkplatz an der Sportanlage Süd ist mehr als nur einer von sechs Park-and-ride-Plätzen in Augsburg. Das Areal bei der Ilsungstraße, wenige Autominuten südlich der Innenstadt, taugt auch als Ausflugsziel. Spaziergänger, Walker mit oder ohne Stöcke sowie Jogger starten vom Parkplatz in den nahen Siebentischwald mit seinen schattigen Wegen, oft entlang von Bächen oder Kanälen. Dort erwartet sie eine ganze Bandbreite an sportlichen Möglichkeiten.

Markierte Waldlaufstrecken über drei, fünf und acht Kilometer beginnen gegenüber der Parkplatz-Einfahrt und sorgen dafür, dass kein Hobbysportler vom rechten Weg abkommt. Innerhalb der Sportanlage ermöglicht der Max-Gutmann-Laufpfad mit seinem für die Gelenke angenehmen Quetschsand ein besonderes Laufvergnügen über 1730 Meter. Diese Runde wird montags bis freitags bei abendlicher Dunkelheit bis 20 Uhr beleuchtet.

Diese Strecken sind im Siebentischwald für Skater geeignet

Auch die Skater haben die Wahl zwischen mehreren Touren. Auf den neu asphaltierten, weitgehend verkehrsfreien Straßen durch den Siebentischwald erreicht man Siebenbrunn, Haunstetten, Spickel, den Zoo oder den Hochablass. Für die Hobbysportler stehen im neuen Sportplatzgebäude der Sportanlage Süd spezielle Umkleide- und Duschräume offen. Wer mit dem Rad oder der Straßenbahnlinie 2 (Haltestelle „Sportanlage Süd“) kommt, kann die Schließfächer nutzen.

Im Kletterzentrum an der Sportanlage Süd sind Profi- und Hobbykletterer willkommen. Foto: Michael Hochgemuth

Wer gerne im Team sportelt, sollte sich dem Lauf- und Walkingtreff (mittwochs um 18.30 Uhr, samstags und sonntags um 8 Uhr) anschließen. Ambitionierte Jogger können beim Training der Läuferhochburg TG Viktoria (dienstags um 18.30 Uhr) reinschnuppern.

Einen enormen Anziehungspunkt besitzt die Sportanlage Süd mit dem DAV-Kletterzentrum. Klettern (mit Seil) oder Bouldern (ohne Seil) ist innen und außen möglich. Einführungskurse, auch für Familien und Kinder, werden regelmäßig angeboten.

Im Waldpavillon über Flora und Fauna des Siebentischwald unterwegs

Wer etwas über die vielfältige Flora und Fauna des einmaligen Naturschutzgebietes „Augsburger Stadtwald“ erfahren möchte, muss nur wenige Schritte weitergehen. Das städtische Forstmuseum, der sogenannte „Waldpavillon“, freut sich samstags und sonntags (13 bis 17 Uhr) auf Besucher, allerdings nur von Anfang Oktober bis Ende März.

Im selben Gebäude ist der 126 Jahre alte Traditionsverein TG (Turngemeinde) Viktoria zu Hause und als Untermieter der „Verein für ganzheitliche Atem- und Heilgymnastik“. Reinschnuppern bei den Tai-Chi- und Qigong-Angeboten kann man an den regelmäßigen Informationsabenden, so wieder am 12. September um 18.15 Uhr. Nach der sportlichen Betätigung oder dem Museumsbesuch lädt die Viktoria-Waldgaststätte dienstags bis freitags (ab 14 Uhr) und sonntags (ab 11 Uhr) zur gemütlichen Einkehr ein.

Mit enormen 33 Hektar gilt die Sportanlage Süd beiderseits der Ilsungstraße als eines der größten kommunalen Sportgelände in Süddeutschland. Dieses Prädikat sollte 1987 für eine besondere Veranstaltung nützlich sein. Rund 70.000 Gläubige wollten auf dem Areal den Papst Johannes Paul II. begrüßen. Aber wegen eines Unwetters musste die Messe kurzfristig in den Dom verlegt werden.